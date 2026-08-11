به گزارش ایلنا، محمد نیکویی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: طرح «100 شب، 100 بازدید» با هدف پایش مصارف برق واحدهای تجاری، شناسایی مصارف غیرضروری و اصلاح الگوی مصرف در ساعات اوج بار در نقاط مختلف استان مرکزی اجرا شده است.

وی ادامه داد: مجموعه اقدامات انجام شده در بازدیدهای طرح «100 شب، 100 بازدید» تاکنون صرفه‌جویی حدود 3 مگاواتی در بار شبکه برق را به همراه داشته است. ظرفیتی که می‌تواند در شرایط اوج مصرف برای تأمین برق سایر مشترکان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار داشت: در جریان اجرای طرح «100 شب، 100 بازدید»، ضمن بررسی وضعیت مصرف، توصیه‌های لازم برای کاهش مصارف غیرضروری و مدیریت مصرف برق به صاحبان واحدهای تجاری و مجتمع‌های بین‌راهی ارائه شد.

نیکویی بر استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف تأکید داشته و تصریح کرد: کاهش مصرف برق تنها به اقدامات فنی محدود نمی‌شود و همراهی مشترکان تجاری در اصلاح روشنایی، استفاده صحیح از تجهیزات سرمایشی و حذف مصارف غیرضروری، نقش مؤثری دارد.

وی بیان داشت: طرح «100 شب، 100 بازدید» با هدف تبدیل مدیریت مصرف به یک اقدام مستمر و میدانی ادامه خواهد داشت. شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از ظرفیت‌های مختلف برای کاهش بار، افزایش بهره‌وری و تأمین برق پایدار مشترکان استفاده می‌کند.

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