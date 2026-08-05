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نجات چوپان لنجانی از چنگال مرگ؛ اورژانس مصدوم مارگزیده را احیا کرد

نجات چوپان لنجانی از چنگال مرگ؛ اورژانس مصدوم مارگزیده را احیا کرد
کد خبر : 1822782
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سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از عملیات موفقیت‌آمیز نجات جان یک چوپان در ارتفاعات لنجان خبر داد و گفت: این مصدوم که بر اثر مارگزیدگی دچار شوک شدید آنافیلاکسی شده بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی با تشریح جزئیات این حادثه کوهستانی اظهار کرد: عصر روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر مارگزیدگی یک چوپان در منطقه سخت‌گذر و کوهستانی مزرعه دره زیدعلی، واقع در پشت امامزاده شاه خراسان هاردنگ از توابع شهرستان لنجان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی با اشاره به شرایط بسیار سخت عملیات جست‌وجو و نجات افزود: به دلیل صعب‌عبور بودن مسیرهای کوهستانی و ضعف شدید آنتن‌دهی شبکه‌های تلفن همراه در منطقه، امکان موقعیت‌یابی دقیق مصدوم وجود نداشت؛ با این حال، کارشناسان اورژانس با تلاش خستگی‌ناپذیر و پس از جست‌وجویی دشوار در ارتفاعات، موفق به یافتن مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان تصریح کرد: بررسی‌های اولیه بالینی نشان داد که این چوپان پس از گزیده شدن توسط یک مار بسیار سمی، دچار شوک آنافیلاکسی (حساسیت شدید و پیش‌رونده) شده و در وضعیت بحرانی و کاهش سطح هوشیاری قرار گرفته بود.

عابدی به شدت سم مار اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های محلی و تایید اهالی منطقه، این مار سمی پیش از حمله به چوپان، دو رأس گوسفند را نیز نیش زده بود که هر دو حیوان به دلیل شدت سم در همان دقایق اولیه تلف شدند؛ این موضوع نشان‌دهنده خطر بالای سم و وضعیت فوق‌العاده حساس چوپان حادثه‌دیده بود.

وی درباره روند درمان و انتقال مصدوم خاطرنشان کرد: تکنسین‌های اورژانس بدون اتلاف وقت، اقدامات پیشرفته درمانی و احیای حیاتی را در محل آغاز کرده و پس از پایدار کردن نسبی وضعیت بیمار، وی را با آمبولانس به بیمارستان شهدای لنجان منتقل کردند که با هماهنگی‌های قبلی، روند تزریق فوری پادزهر در مرکز درمانی آغاز شد و بیمار تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت.

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