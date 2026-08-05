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هشدار جدی به کشاورزان؛

نخستین علائم آلودگی به برگ‌خوار پاییزه ذرت در مزارع شیراز مشاهده شد

نخستین علائم آلودگی به برگ‌خوار پاییزه ذرت در مزارع شیراز مشاهده شد
کد خبر : 1822764
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از مشاهده نخستین علائم آلودگی به آفت قرنطینه‌ای برگ‌خوار پاییزه ذرت در مزارع این شهرستان خبر داد و بر ضرورت پایش مستمر مزارع و اقدام به‌موقع برای جلوگیری از افزایش جمعیت و گسترش خسارت این آفت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمد میرزایی با اعلام این خبر گفت: آفت برگ‌خوار پاییزه ذرت با نام علمی Spodoptera frugiperda، یکی از آفات مهم و چندخوار محصولات زراعی به شمار می‌رود که ذرت، میزبان اصلی آن است و در صورت شناسایی‌نشدن و کنترل به‌موقع، می‌تواند خسارت قابل‌توجهی به عملکرد کمی و کیفیت محصول وارد کند. 

وی افزود: در حال حاضر برنامه پایش و ردیابی مستمر در سطح ۴ هزار و ۹۵۰ هکتار از مزارع ذرت شهرستان شیراز در حال اجراست. از این میزان، ۳ هزار و ۸۵۰ هکتار به کشت ذرت علوفه‌ای و یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار به ذرت دانه‌ای اختصاص دارد. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به تفاوت تاریخ‌های کشت ذرت در مناطق مختلف شهرستان تصریح کرد: با توجه به تداوم کشت و تفاوت مراحل رشدی مزارع، برنامه پایش به‌صورت گسترده، مستمر و متناسب با شرایط هر منطقه انجام می‌شود تا آلودگی احتمالی در مراحل اولیه شناسایی و اقدامات کنترلی در مناسب‌ترین زمان اجرا شود. 

میرزایی ادامه داد: در این برنامه، کارشناسان حفظ نباتات و مروجان پهنه‌های زراعی با بازدیدهای منظم از مزارع، وضعیت بوته‌ها، برگ‌های قیفی و محل تجمع لاروها را بررسی می‌کنند. همچنین با نصب تله‌های فرمونی، حضور و روند تغییرات جمعیت پروانه‌های بالغ رصد می‌شود. 

وی تأکید کرد: تله‌های فرمونی ابزار مناسبی برای شناسایی حضور و پایش روند جمعیت آفت هستند، اما تصمیم‌گیری برای مبارزه باید در کنار اطلاعات تله‌ها، بر اساس بررسی مستقیم بوته‌ها، مشاهده لاروهای زنده، مرحله رشدی ذرت و شدت خسارت انجام شود. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز درباره مهم‌ترین علائم خسارت این آفت گفت: ایجاد سوراخ‌ها و حالت مشبک یا پنجره‌ای روی برگ‌های جوان، جویده‌شدن برگ‌ها، مشاهده فضولات لاروی در قیف برگ و آسیب به جوانه مرکزی از نشانه‌های مهم حضور برگ‌خوار پاییزه ذرت است. در مراحل پیشرفته‌تر، لاروها می‌توانند به ابریشم، گل‌آذین نر، بلال و دانه‌های در حال تشکیل نیز خسارت وارد کنند. 

میرزایی با بیان اینکه وجود سوراخ روی برگ به‌تنهایی برای تشخیص قطعی آفت کافی نیست، افزود: کشاورزان باید هنگام بازدید، قیف برگ، لارو و فضولات لاروی را نیز بررسی کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، از جابه‌جایی بوته‌ها، بقایای گیاهی یا سایر اندام‌های آلوده خودداری کرده و موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به کارشناسان جهاد کشاورزی و حفظ نباتات اطلاع دهند. 

وی خاطرنشان کرد: مدیریت این آفت باید بر پایه مدیریت تلفیقی آفات انجام شود و شامل پایش مستمر، شناسایی سریع، حفظ دشمنان طبیعی و اجرای اقدامات کنترلی در زمان مناسب باشد. در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی، انتخاب نوع سم، مقدار مصرف و زمان کاربرد باید صرفاً بر اساس نظر کارشناسان حفظ نباتات و دستورالعمل‌های رسمی سازمان حفظ نباتات کشور انجام شود؛ زیرا کاربرد خودسرانه و تکراری سموم می‌تواند موجب بروز مقاومت در آفت، نابودی حشرات مفید و تشدید طغیان‌های بعدی شود. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز همچنین از اجرای عملیات مبارزه با عوامل خسارت‌زای ذرت خبر داد و گفت: تاکنون در مجموع، عملیات مبارزه در سطح ۵ هزار و ۱۲۰ هکتار انجام شده است که از این میزان، یک‌هزار و ۳۲۰ هکتار مربوط به آفات و ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار مربوط به علف‌های هرز بوده است. 

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارشناسان حفظ نباتات و مسئولان پهنه‌های زراعی شهرستان از کشاورزان خواست: مزارع ذرت خود را به‌صورت منظم و به‌ویژه در ساعات خنک روز بررسی کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، پیش از هرگونه سم‌پاشی یا اقدام خودسرانه، با مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تماس بگیرند.

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