هشدار جدی به کشاورزان؛
نخستین علائم آلودگی به برگخوار پاییزه ذرت در مزارع شیراز مشاهده شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از مشاهده نخستین علائم آلودگی به آفت قرنطینهای برگخوار پاییزه ذرت در مزارع این شهرستان خبر داد و بر ضرورت پایش مستمر مزارع و اقدام بهموقع برای جلوگیری از افزایش جمعیت و گسترش خسارت این آفت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد میرزایی با اعلام این خبر گفت: آفت برگخوار پاییزه ذرت با نام علمی Spodoptera frugiperda، یکی از آفات مهم و چندخوار محصولات زراعی به شمار میرود که ذرت، میزبان اصلی آن است و در صورت شناسایینشدن و کنترل بهموقع، میتواند خسارت قابلتوجهی به عملکرد کمی و کیفیت محصول وارد کند.
وی افزود: در حال حاضر برنامه پایش و ردیابی مستمر در سطح ۴ هزار و ۹۵۰ هکتار از مزارع ذرت شهرستان شیراز در حال اجراست. از این میزان، ۳ هزار و ۸۵۰ هکتار به کشت ذرت علوفهای و یکهزار و ۱۰۰ هکتار به ذرت دانهای اختصاص دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به تفاوت تاریخهای کشت ذرت در مناطق مختلف شهرستان تصریح کرد: با توجه به تداوم کشت و تفاوت مراحل رشدی مزارع، برنامه پایش بهصورت گسترده، مستمر و متناسب با شرایط هر منطقه انجام میشود تا آلودگی احتمالی در مراحل اولیه شناسایی و اقدامات کنترلی در مناسبترین زمان اجرا شود.
میرزایی ادامه داد: در این برنامه، کارشناسان حفظ نباتات و مروجان پهنههای زراعی با بازدیدهای منظم از مزارع، وضعیت بوتهها، برگهای قیفی و محل تجمع لاروها را بررسی میکنند. همچنین با نصب تلههای فرمونی، حضور و روند تغییرات جمعیت پروانههای بالغ رصد میشود.
وی تأکید کرد: تلههای فرمونی ابزار مناسبی برای شناسایی حضور و پایش روند جمعیت آفت هستند، اما تصمیمگیری برای مبارزه باید در کنار اطلاعات تلهها، بر اساس بررسی مستقیم بوتهها، مشاهده لاروهای زنده، مرحله رشدی ذرت و شدت خسارت انجام شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز درباره مهمترین علائم خسارت این آفت گفت: ایجاد سوراخها و حالت مشبک یا پنجرهای روی برگهای جوان، جویدهشدن برگها، مشاهده فضولات لاروی در قیف برگ و آسیب به جوانه مرکزی از نشانههای مهم حضور برگخوار پاییزه ذرت است. در مراحل پیشرفتهتر، لاروها میتوانند به ابریشم، گلآذین نر، بلال و دانههای در حال تشکیل نیز خسارت وارد کنند.
میرزایی با بیان اینکه وجود سوراخ روی برگ بهتنهایی برای تشخیص قطعی آفت کافی نیست، افزود: کشاورزان باید هنگام بازدید، قیف برگ، لارو و فضولات لاروی را نیز بررسی کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، از جابهجایی بوتهها، بقایای گیاهی یا سایر اندامهای آلوده خودداری کرده و موضوع را در کوتاهترین زمان به کارشناسان جهاد کشاورزی و حفظ نباتات اطلاع دهند.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت این آفت باید بر پایه مدیریت تلفیقی آفات انجام شود و شامل پایش مستمر، شناسایی سریع، حفظ دشمنان طبیعی و اجرای اقدامات کنترلی در زمان مناسب باشد. در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی، انتخاب نوع سم، مقدار مصرف و زمان کاربرد باید صرفاً بر اساس نظر کارشناسان حفظ نباتات و دستورالعملهای رسمی سازمان حفظ نباتات کشور انجام شود؛ زیرا کاربرد خودسرانه و تکراری سموم میتواند موجب بروز مقاومت در آفت، نابودی حشرات مفید و تشدید طغیانهای بعدی شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز همچنین از اجرای عملیات مبارزه با عوامل خسارتزای ذرت خبر داد و گفت: تاکنون در مجموع، عملیات مبارزه در سطح ۵ هزار و ۱۲۰ هکتار انجام شده است که از این میزان، یکهزار و ۳۲۰ هکتار مربوط به آفات و ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار مربوط به علفهای هرز بوده است.
وی در پایان با قدردانی از تلاش کارشناسان حفظ نباتات و مسئولان پهنههای زراعی شهرستان از کشاورزان خواست: مزارع ذرت خود را بهصورت منظم و بهویژه در ساعات خنک روز بررسی کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، پیش از هرگونه سمپاشی یا اقدام خودسرانه، با مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز تماس بگیرند.