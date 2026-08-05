آغاز طرح ویژه نظارت بر کل زنجیره تولید تا مصرف در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، حسین ایزدی روز چهارشنبه ضمن اشاره به پیشگامی این استان در ساماندهی بازار اظهار داشت: استان اصفهان از چهار ماه پیش اقدام به راه‌اندازی قرارگاه مرکزی نظارت کرده که این الگوی موفق، اخیراً مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور را اخذ کرده و به صورت آزمایشی با ریاست استاندار و دبیری سازمان تعزیرات در استان تهران نیز اجرایی شده است.

‌وی افزود: از این هفته، بازرسی و ساماندهی حداقل یک کالای اساسی یا شاخص «از صفر تا صد» به صورت هفتگی در دستور کار قرار می‌گیرد تا تمامی حلقه‌های تأمین، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شفاف‌سازی شوند.

‌مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور مبنی بر نظارت بر صنایع بالادستی خاطرنشان کرد: با هماهنگی صورت‌گرفته با استاندار اصفهان و کسب تکلیف و اخذ مجوزهای لازم، نظارت جدی بر صنایع بالادستی از جمله صنایع فولادی از هفته آینده کلید خواهد خورد.

‌ایزدی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در بخش لوله و پروفیل و عرضه ورق‌های فولادی تصریح کرد: طبق مستندات موجود، برخی افراد با سوءاستفاده از سهمیه‌ها، مواد اولیه را در بورس کالا خریداری کرده اما به جای مصرف در خط تولید، آن را با قیمت‌های کاذب و دلالانه ( ۲ برابر) در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که تعزیرات بدون اغماض و به صورت قاطع با این افراد برخورد خواهد کرد.

‌وی در ادامه به پرونده‌های متشکله در حوزه محصولات پلیمری نیز اشاره کرد و گفت: طی یک ماه گذشته با بازرسی از انبارها، حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده تخلف در حوزه مواد پلیمری تشکیل و مقادیر قابل توجهی مواد اولیه توقیف شده است.

‌مدیرکل تعزیرات اصفهان از تصمیم ویژه برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه در بازار خبر داد و افزود: طی جلسه با مسوولان سازمان صمت، مقرر شد واحدهای تولیدی که نیاز مبرم به این مواد دارند، از طریق سازمان صمت معرفی شوند و با هماهنگی مالکان و دستور رؤسای شعب تعزیرات، به جای پلمب ماندن انبارها، این کالاهای توقیفی جهت چرخش چرخه تولید و جلوگیری از کمبود در بازار، در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.

‌ایزدی در پایان تاکید کرد: در حوزه صنایع پلیمری با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نیستیم و متقاضیان واقعی می‌توانند با مراجعه به سازمان صمت و اعلام سهمیه، نیاز خود را از محل کالاهای توقیفی تأمین کنند.

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