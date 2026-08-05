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آغاز طرح ویژه نظارت بر کل زنجیره تولید تا مصرف در اصفهان

آغاز طرح ویژه نظارت بر کل زنجیره تولید تا مصرف در اصفهان
کد خبر : 1822762
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تغییر رویکرد بازرسی‌ها و اجرای طرح تمرکززدایی نظارت در قالب «قرارگاه متمرکز نظارت و بازرسی» خبر داد و گفت: برخلاف گذشته که نظارت‌ها تنها محدود به انتهای زنجیره و واحدهای خرده‌فروشی بود، از این پس نظارت تعزیرات و دستگاه‌های متولی به‌صورت ریشه‌ای از مبدأ تولید و صنایع بالادستی تا خرده‌فروشی و مصرف‌کننده نهایی اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حسین ایزدی روز چهارشنبه ضمن اشاره به پیشگامی این استان در ساماندهی بازار اظهار داشت: استان اصفهان از چهار ماه پیش اقدام به راه‌اندازی قرارگاه مرکزی نظارت کرده که این الگوی موفق، اخیراً مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور را اخذ کرده و به صورت آزمایشی با ریاست استاندار و دبیری سازمان تعزیرات در استان تهران نیز اجرایی شده است.

‌وی افزود: از این هفته، بازرسی و ساماندهی حداقل یک کالای اساسی یا شاخص «از صفر تا صد» به صورت هفتگی در دستور کار قرار می‌گیرد تا تمامی حلقه‌های تأمین، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شفاف‌سازی شوند.

‌مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور مبنی بر نظارت بر صنایع بالادستی خاطرنشان کرد: با هماهنگی صورت‌گرفته با استاندار اصفهان و کسب تکلیف و اخذ مجوزهای لازم، نظارت جدی بر صنایع بالادستی از جمله صنایع فولادی از هفته آینده کلید خواهد خورد.

‌ایزدی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در بخش لوله و پروفیل و عرضه ورق‌های فولادی تصریح کرد: طبق مستندات موجود، برخی افراد با سوءاستفاده از سهمیه‌ها، مواد اولیه را در بورس کالا خریداری کرده اما به جای مصرف در خط تولید، آن را با قیمت‌های کاذب و دلالانه ( ۲ برابر) در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند که تعزیرات بدون اغماض و به صورت قاطع با این افراد برخورد خواهد کرد.

‌وی در ادامه به پرونده‌های متشکله در حوزه محصولات پلیمری نیز اشاره کرد و گفت: طی یک ماه گذشته با بازرسی از انبارها، حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده تخلف در حوزه مواد پلیمری تشکیل و مقادیر قابل توجهی مواد اولیه توقیف شده است.

‌مدیرکل تعزیرات اصفهان از تصمیم ویژه برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه در بازار خبر داد و افزود: طی جلسه با مسوولان سازمان صمت، مقرر شد واحدهای تولیدی که نیاز مبرم به این مواد دارند، از طریق سازمان صمت معرفی شوند و با هماهنگی مالکان و دستور رؤسای شعب تعزیرات، به جای پلمب ماندن انبارها، این کالاهای توقیفی جهت چرخش چرخه تولید و جلوگیری از کمبود در بازار، در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.

‌ایزدی در پایان تاکید کرد: در حوزه صنایع پلیمری با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نیستیم و متقاضیان واقعی می‌توانند با مراجعه به سازمان صمت و اعلام سهمیه، نیاز خود را از محل کالاهای توقیفی تأمین کنند.

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