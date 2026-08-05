دختر ۱۸ ساله با مداخله پلیس از اقدام به خودکشی در کرج منصرف شد

به گزارش ایلنا ار البرز، سرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتظامی شهرستان کرج، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور دختر جوانی روی یکی از پل‌های عابر پیاده و قصد وی برای خودکشی، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۳ باهنر به همراه سرکلانتر دوم در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل، با دختری ۱۸ ساله مواجه شدند که به دلیل فشارهای روحی و مشکلات شخصی قصد پایان دادن به زندگی خود را داشت.

گودرزی بیان کرد: یکی از افسران پلیس با برقراری ارتباط چهره‌به‌چهره، استفاده از شیوه‌های روان‌شناختی، دعوت به آرامش و گفت‌وگوی مستمر، پس از حدود ۵۰ دقیقه موفق شد این دختر جوان را از تصمیم خود منصرف کرده و او را در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با قدردانی از شهروندانی که موضوع را به موقع به پلیس اطلاع دادند، تأکید کرد: اطلاع‌رسانی سریع در چنین شرایطی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار داشته باشد.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست با توجه بیشتر به وضعیت روحی و رفتاری فرزندان خود و بهره‌گیری از خدمات مشاوره‌ای در صورت مشاهده نشانه‌های نگران‌کننده، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری کنند.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره مستقر در کلانتری‌ها به صورت رایگان آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به شهروندان هستند.

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