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دختر ۱۸ ساله با مداخله پلیس از اقدام به خودکشی در کرج منصرف شد

دختر ۱۸ ساله با مداخله پلیس از اقدام به خودکشی در کرج منصرف شد
کد خبر : 1822760
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فرمانده انتظامی شهرستان کرج از نجات جان یک دختر ۱۸ ساله خبر داد و گفت: مأموران پلیس با گفت‌وگوی روان‌شناختی و ایجاد ارتباط مؤثر، پس از حدود ۵۰ دقیقه موفق شدند وی را از تصمیم به خودکشی منصرف کنند.

به گزارش ایلنا ار البرز، سرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتظامی شهرستان کرج، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور دختر جوانی روی یکی از پل‌های عابر پیاده و قصد وی برای خودکشی، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۳ باهنر به همراه سرکلانتر دوم در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل، با دختری ۱۸ ساله مواجه شدند که به دلیل فشارهای روحی و مشکلات شخصی قصد پایان دادن به زندگی خود را داشت.

گودرزی بیان کرد: یکی از افسران پلیس با برقراری ارتباط چهره‌به‌چهره، استفاده از شیوه‌های روان‌شناختی، دعوت به آرامش و گفت‌وگوی مستمر، پس از حدود ۵۰ دقیقه موفق شد این دختر جوان را از تصمیم خود منصرف کرده و او را در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با قدردانی از شهروندانی که موضوع را به موقع به پلیس اطلاع دادند، تأکید کرد: اطلاع‌رسانی سریع در چنین شرایطی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار داشته باشد.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست با توجه بیشتر به وضعیت روحی و رفتاری فرزندان خود و بهره‌گیری از خدمات مشاوره‌ای در صورت مشاهده نشانه‌های نگران‌کننده، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری کنند.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره مستقر در کلانتری‌ها به صورت رایگان آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به شهروندان هستند.

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