نوجوان ۱۵ ساله جوان ۲۸ ساله کازرونی را به قتل رساند

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری با سلاح سرد در اطراف پارک پردیس شهرستان کازرون که به قتل یک جوان ۲۸ ساله منجر شد، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: این حادثه پنجم مردادماه رخ داد و مأموران پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه دریافتند نوجوانی با استفاده از سلاح سرد، جوان ۲۸ ساله را به قتل رسانده و پس از وقوع حادثه متواری شده است.

فرمانده انتظامی کازرون ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم را شناسایی کردند و در ادامه موفق شدند وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

مصطفایی با بیان اینکه متهم ۱۵ ساله است، گفت: این نوجوان در تحقیقات پلیسی، اختلافات شخصی را انگیزه وقوع درگیری عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

فرمانده انتظامی کازرون تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و تمام توان، با جرایم برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و امنیت شهروندان را مختل کنند.

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