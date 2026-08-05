2 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی در کنارگذر شمالی اراک

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس و یک دستگاه خودروی سواری سمند در کنارگذر شمالی اراک، به مرکز فرماندهی عملیات سامانه 125 آتش‌نشانی اعلام شد. در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: پس از حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس و یک دستگاه خودروی سواری سمند با یکدیگر برخورد کرده‌اند. شدت حادثه به حدی بود که بخش عمده‌ای از اتاقک خودروها دچار تخریب و شده بود و سرنشینان در داخل خودرو گرفتار شده بودند.

روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در اطلاعیه خود آورده است: در بررسی‌های اولیه مشخص شد 2 نفر در خودروهای مذکور به علت شدت جراحات وارد شدهه در صحنه حادثه جان خود را از دست داده‌‌اند. همچنین یک نفر مجروح در میان آهن‌آلات خودرو محبوس و به شدت مصدوم شده بود.

در این اطلاعیه به وضعیت مصدوم این حادثه رانندگی مرگبار اشاره شده و در این خصوص ذکر شده است: مصدوم این حادثه توسط تکنسین‌های اورژانس حاضر در محل وقوع حادثه، به مرکز درمانی منتقل شد. علت دقیق وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راهور استان مرکزی با جدیت در دست بررسی است.

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