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شهرداری مشکین‌دشت برای واگذاری زمین احداث مدرسه وارد فاز اجرایی شد

شهرداری مشکین‌دشت برای واگذاری زمین احداث مدرسه وارد فاز اجرایی شد
کد خبر : 1822749
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شهردار مشکین‌دشت از پیگیری جدی مدیریت شهری برای تأمین زمین مورد نیاز احداث مدرسه خبر داد و گفت: توسعه فضاهای آموزشی و افزایش سرانه آموزشی شهر با همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روند تأمین زمین برای احداث مدرسه در شهر مشکین‌دشت با برگزاری نشست مشترک میان مدیریت شهری و مسئولان مرتبط وارد مرحله بررسی‌های اجرایی شد؛ نشستی که با هدف تسریع در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون این شهر برگزار شد.

در این جلسه، علی سلگی، شهردار مشکین‌دشت، به همراه بخشدار، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهرداری و نمایندگان آموزش و پرورش، آخرین وضعیت اختصاص زمین مناسب برای احداث فضای آموزشی را بررسی کردند.

در جریان این نشست، حاضران با ارزیابی ظرفیت‌های موجود و موانع پیش‌رو، بر ضرورت تسریع در روند واگذاری زمین و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای آغاز عملیات احداث مدرسه تأکید کردند.

شهردار مشکین‌دشت با اشاره به رشد جمعیت و افزایش نیاز شهر به فضاهای آموزشی، توسعه زیرساخت‌های این حوزه را یکی از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و بر آمادگی شهرداری برای همکاری با آموزش و پرورش در اجرای پروژه‌های آموزشی تأکید کرد.

در پایان این نشست نیز مقرر شد با استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اقدامات لازم برای تأمین زمین و فراهم شدن مقدمات احداث مدرسه در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود تا بخشی از کمبود سرانه آموزشی شهر جبران شود.

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