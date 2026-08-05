مدیرکل گردشگری البرز:
تنوع جاذبههای تاریخی و طبیعی، البرز را به مقصدی متمایز برای گردشگری تبدیل کرده است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با بیان اینکه این استان از ظرفیتهای متنوع تاریخی، طبیعی و فرهنگی برخوردار است، گفت: البرز با پیشینهای نزدیک به ۹ هزار سال، مجموعهای از جاذبههای گردشگری را در خود جای داده که میتواند پاسخگوی سلیقههای مختلف گردشگران داخلی و خارجی باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نادر زینالی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، طبیعی این استان، طالقان را از مهمترین مقاصد گردشگری برشمرد و اطهار کرد: طبیعت بکر، روستاهای تاریخی، اماکن مذهبی، غذاهای محلی و اقامتگاههای بومگردی، این شهرستان را به یکی از ظرفیتهای شاخص گردشگری البرز تبدیل کرده است.
زینالی گفت: تپه ازبکی به عنوان یکی از مهمترین محوطههای باستانی کشور، گواهی بر قدمت تمدنی البرز است و نشان میدهد این استان علاوه بر جایگاه کنونی خود، از پیشینهای ریشهدار در تاریخ ایران برخوردار است.
وی افزود: در کنار آثار باستانی، بناهای ارزشمندی از دورههای مختلف تاریخی از جمله کاروانسرای شاهعباسی، کاخ مروارید، کاخ سلیمانیه و دیگر بناهای تاریخی، بخشی از هویت فرهنگی و معماری البرز را شکل دادهاند و بیانگر نقش این منطقه در مسیرهای ارتباطی و تجاری ایران در ادوار گذشته هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به جاذبههای طبیعی استان گفت: جاده چالوس، سد امیرکبیر، طبیعت کوهستانی، روستاهای تاریخی و اقامتگاههای بومگردی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری البرز به شمار میروند و برنامهریزی برای ارتقای زیرساختها و خدمات گردشگری در این مناطق در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین برغان را از دیگر مناطق دارای قابلیت توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی دانست و با اشاره به ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان اظهار کرد: کویر اشتهارد، کوههای رنگی و دستکندهای تاریخی این منطقه، فرصت مناسبی برای توسعه طبیعتگردی، کویرنوردی و معرفی میراث تاریخی البرز فراهم کردهاند.
زینالی همچنین گردشگری سلامت را از حوزههای دارای ظرفیت در استان عنوان کرد و گفت: وجود مراکز درمانی مجهز، پزشکان متخصص و دسترسی مناسب، زمینه تبدیل البرز به یکی از قطبهای گردشگری سلامت کشور را فراهم کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر تنوع فرهنگی استان خاطرنشان کرد: کرج به عنوان «ایران کوچک» با حضور اقوام مختلف، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، آیینها و سبک زندگی ایرانی دارد و توسعه بومگردیها نیز با تکیه بر هویت فرهنگی هر منطقه دنبال میشود.
وی در پایان با دعوت از گردشگران برای سفر به البرز گفت: این استان با تلفیقی از تاریخ، طبیعت، فرهنگ و جاذبههای متنوع، میتواند به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور در تمام فصول سال تبدیل شود