معاون استاندار فارس:
احترام به سالمندان به شاخص ارزیابی مدیران فارس تبدیل میشود/ایجاد پارک اختصاصی سالمندان پیگیری میشود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت بازگشت فرهنگ تکریم بزرگان به خانواده و جامعه، توجه به سالمندان را بخشی از حفظ سرمایه اجتماعی دانست و از پیگیری ایجاد فضاهای شهری ویژه سالمندان و اجرای طرحهای فرهنگی در این حوزه خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیداحمد احمدیزاده در نشست شورای سالمندان استان فارس با اشاره به روند فزاینده رشد جمعیت سالمندان، بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ احترام به بزرگان در خانواده و جامعه تأکید کرد.
وی سالمندان را بخشی از سرمایههای فرهنگی و اجتماعی جامعه دانست و گفت: تقویت شبکههای حمایتی محلهمحور و افزایش مسئولیت خانوادهها در نگهداری و حمایت از سالمندان باید در اولویت قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان «شهر مهربانی»، پایتخت فرهنگی کشور و سومین حرم اهلبیت(ع)، بر ضرورت توجه دوباره به مبانی اخلاقی در برخورد با سالمندان تأکید کرد.
احمدیزاده گفت: برای ترویج فرهنگ عزت و احترام به سالمندان در فضای شهری و تقویت این ارزشها در میان نسل جوان، باید با تولید محتوای فرهنگی مناسب، فرهنگ تکریم والدین و بزرگان جامعه را دوباره در خانوادهها احیا کرد.
وی اخلاق را یکی از پایههای ماندگاری جوامع دانست و افزود: بدون توجه به این زیربنای اخلاقی، اقدامات اجرایی در حوزه سالمندان نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
سالمندان باید در تصمیمگیریها نقش داشته باشند
احمدیزاده با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال سالمندان در تصمیمگیریهای شهری، اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزهها اظهار کرد: سالمندان اندوختهای ارزشمند از تجربه دارند و نباید این ظرفیت در مدیریت اجتماعی نادیده گرفته شود.
وی استفاده از تجربه و مشورت سالمندان را یکی از عوامل موفقیت در مدیریت اجتماعی عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت شهرستانهای فارس، از تجربه اوز در ترویج فرهنگ کتاب به عنوان نمونهای از اقدامات موفق یاد کرد.
ایجاد پارک اختصاصی سالمندان پیگیری میشود
معاون استاندار فارس همچنین درباره ایجاد «پارک اختصاصی سالمندان» گفت: این موضوع با حمایت استاندار و همراهی شهردار شیراز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا مشابه پارکهای ویژه بانوان، فضاهایی متناسب با نیازهای سالمندان در شهر ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از موفقیت در حوزه مدیریت سالمندان به اجرای مصوبات وابسته است، دستور داد دبیرخانه شورای سالمندان گزارش جامع جلسات و فهرست حضور و غیاب مدیران دستگاهها را تهیه کند.
احمدیزاده تصریح کرد: میزان توجه مدیران به حوزه سالمندان و اجرای بهموقع مصوبات این شورا، به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی مدیران در جشنواره شهید رجایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین مقرر شد در جلسات شورای اداری استان به ریاست استاندار فارس، فرصت لازم برای طرح دیدگاهها و مطالبات نمایندگان سالمندان فراهم شود.
این نشست در پایان با بازدید از نمایشگاه صنایع دستی سالمندان همراه بود؛ نمایشگاهی که بخشی از توانمندیهای هنری و ظرفیت مشارکت اجتماعی سالمندان استان فارس را به نمایش گذاشت.