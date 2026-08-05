معاون آموزش و پرورش البرز مطرح کرد:
فعالیت ۶۸۵ کانون ورزشی تابستانه دانشآموزی در البرز/۳۴ درصد دانشآموزان اضافه وزن دارند
معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان البرز از فعالیت ۶۸۵ کانون ورزشی تابستانه دانشآموزی در این استان خبر داد و گفت: این کانونها با هدف ارتقای سلامت جسمانی، غنیسازی اوقات فراغت و توسعه مهارتهای ورزشی، ۲۱ هزار دانشآموز را بهصورت مستقیم تحت پوشش قرار دادهاند.
به گزارش ایلنا از البرز، فرشید علیزاده در نشست پروژه مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: در کنار فعالیت کانونهای ورزشی، دانشآموزان از خدمات آموزشی و تفریحی استخرهای شنا نیز بهرهمند میشوند و تعداد افراد تحت پوشش این بخش بهصورت شناور است.
وی افزود: رشتههای مختلفی از جمله فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس روی میز، شطرنج، بدمینتون، تکواندو، کاراته، کشتی، بدنسازی، ایروبیک، آمادگی جسمانی و شنا در کانونهای ورزشی تابستانه برای دانشآموزان پیشبینی شده است.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه تمامی سانسهای ورزشی با رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی برگزار میشود، گفت: برنامهریزی لازم برای اجرای فعالیتهای گروهی و انفرادی انجام شده تا خانوادهها با اطمینان خاطر فرزندان خود را در این برنامهها ثبتنام کنند.
علیزاده با تأکید بر اهمیت فعالیت بدنی روزانه خاطرنشان کرد: انجام حداقل ۲۰ دقیقه فعالیت ورزشی در طول روز میتواند نقش مؤثری در کاهش کمتحرکی و ارتقای سلامت دانشآموزان داشته باشد.
وی با اشاره به پیامدهای ناشی از دوران کرونا، شرایط جنگی و الگوی تغذیه ناسالم اظهار کرد: این عوامل موجب افزایش فقر حرکتی در میان دانشآموزان شده و اکنون حدود ۳۴ درصد دانشآموزان استان به دلیل کمتحرکی و تغذیه نامناسب با اضافه وزن و چاقی مواجه هستند.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز از خانوادهها خواست از تعطیلات تابستان برای افزایش تحرک بدنی و کاهش وزن فرزندان خود از طریق مشارکت در فعالیتهای ورزشی استفاده کنند و افزود: سلامت دانشآموزان از مهمترین اولویتهای نظام تعلیم و تربیت است.
وی در پایان، کاهش استرس، اضطراب و افسردگی و همچنین افزایش اعتماد به نفس را از مهمترین آثار ورزش و فعالیت بدنی در بین دانشآموزان عنوان کرد.