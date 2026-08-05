فاطمه دانش‌یزدی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از یزد، به مناسبت ۱۴ مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، با اشاره به جایگاه تاریخی شوراهای محلی در نظام حکمرانی ایران، اظهار کرد: انتخابات شورای اسلامی شهر تنها یک رخداد اداری و محلی نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره تاریخی مشارکت مردم در اداره امور کشور به شمار می‌رود؛ زنجیره‌ای که ریشه‌های آن به انقلاب مشروطه و تشکیل انجمن‌های بلدی بازمی‌گردد.

وی افزود: انجمن‌های بلدی برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، بخشی از مسئولیت اداره امور شهری را به مردم واگذار کردند و زمینه مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌های محلی را فراهم ساختند. این تجربه، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب مشروطه در حوزه مردم‌سالاری بود.

این پژوهشگر تصریح کرد: در دوره استبداد صغیر و پس از تعطیلی مجلس شورای ملی، انجمن‌های محلی به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دفاع از آرمان‌های مشروطه تبدیل شدند و تا حد زیادی خلأ ناشی از نبود مجلس را جبران کردند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که مردم‌سالاری محلی از همان آغاز، بخش جدایی‌ناپذیر اندیشه مشروطه و نه موضوعی حاشیه‌ای بوده است.

دانش‌یزدی با بیان اینکه این مسیر تاریخی در ادامه با فراز و فرودهای مختلفی همراه شد، تصریح کرد: با وجود همه این تحولات، جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۲ قانون اساسی، بر نقش شوراها در اداره امور محلی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها تأکید دارد.

وی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، صرفاً انتخاب چند نماینده محلی نیست، بلکه پاسداشت میراثی تاریخی و تقویت مشارکت اجتماعی در اداره جامعه است.

دانش یزدی در پایان تأکید کرد: هرچه مشارکت مردم در انتخابات شوراها آگاهانه‌تر، مسئولانه‌تر و مبتنی بر شناخت باشد، ظرفیت مدیریت محلی برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان افزایش خواهد.

انتهای پیام/