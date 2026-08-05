سرپرست گمرکات استان:
۲۲ انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی گلستان فعال است
سرپرست گمرکات استان گلستان گفت: انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان فعال است و انتقال کالا به انبارهای اختصاصی نزدیک واحدهای تولیدی موجب کاهش زمان تشریفات گمرکی، کاهش هزینههای حمل و تسهیل تامین مواد اولیه خواهد شد.
به گزارش ایلنا از گلستان، بختیار رحمانیپور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان واردات استان حدود ۵۳ میلیون دلار به وزن ۳۲ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۴۲ درصد و از نظر ارزشی ۵۴ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در بخش صادرات نیز طی چهار ماهه امسال حدود ۲۱۰ میلیون دلار کالا به وزن ۳۸۷ هزار تن از گمرکات گلستان صادر شده که ارزش صادرات ۵۲ درصد و وزن کالاهای صادراتی ۲۵ درصد رشد داشته است.
وی گفت: در بخش ترانزیت خارجی حدود ۳۳۰ میلیون دلار کالا به وزن ۱۱۵ هزار تن از مسیر گمرک اینچهبرون جابهجا شده که رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
رحمانیپور با اشاره به آغاز فعالیت ترانزیت ریلی در گمرک اینچهبرون اظهار کرد: از زمان آغاز این فعالیت تاکنون هزار و ۳۸۷ کانتینر کالا با استفاده از ظرفیت ریلی و با کمترین تشریفات گمرکی به گمرکات داخلی کشور منتقل شده است.
سرپرست گمرکات گلستان با اشاره به ظرفیت منطقه آزاد اینچهبرون اظهار کرد: بخشی از فعالیتهای جدید ریلی در محدوده منطقه آزاد انجام میشود و در حال حاضر حدود یک هزار و ۳۰۰ کانتینر کالا در این محدوده تخلیه شده و آماده انجام تشریفات گمرکی است.