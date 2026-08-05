به گزارش ایلنا، حسین محرمی با اشاره به نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم افزود: «این دانش‌آموزان پس از انجام مراحل الکترونیکی، باید مدارک خود را به‌صورت حضوری به مدرسه محل پذیرش تحویل دهند.» وی همچنین تأکید کرد که ثبت‌نام و سفارش کتاب برای دانش‌آموزان میان‌پایه و پایه دهم (در مدارس عادی، هنرستان‌ها و مدارس فنی‌وحرفه‌ای) باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه «سیدا» انجام شود.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه استان همچنین بر نقش کلیدی «هدایت تحصیلی» تأکید کرد و گفت: «هدف از این فرآیند، توسعه متوازن رشته‌ها و هدایت دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مورد نیاز استان از جمله ریاضی‌فیزیک، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش است تا علاوه بر ایجاد تعادل در ترکیب رشته‌ها، زمینه اشتغال‌پذیری بیشتر دانش‌آموزان فراهم شود.»

انتهای پیام/