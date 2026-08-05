آغاز ثبتنام متوسطه دوره دوم در اردبیل از ۱۷ مرداد
سرپرست معاونت آموزش متوسطه استان، با تأکید بر اهمیت دقت در فرآیند ثبتنام، خاطرنشان کرد که این مرحله زیربنای اصلی برنامهریزیهای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی و تأمین کتابهای درسی برای سال تحصیلی جدید است.
به گزارش ایلنا، حسین محرمی با اشاره به نحوه ثبتنام دانشآموزان پایه دهم افزود: «این دانشآموزان پس از انجام مراحل الکترونیکی، باید مدارک خود را بهصورت حضوری به مدرسه محل پذیرش تحویل دهند.» وی همچنین تأکید کرد که ثبتنام و سفارش کتاب برای دانشآموزان میانپایه و پایه دهم (در مدارس عادی، هنرستانها و مدارس فنیوحرفهای) باید در کوتاهترین زمان ممکن از طریق سامانه «سیدا» انجام شود.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه استان همچنین بر نقش کلیدی «هدایت تحصیلی» تأکید کرد و گفت: «هدف از این فرآیند، توسعه متوازن رشتهها و هدایت دانشآموزان به سمت رشتههای مورد نیاز استان از جمله ریاضیفیزیک، فنیوحرفهای و کاردانش است تا علاوه بر ایجاد تعادل در ترکیب رشتهها، زمینه اشتغالپذیری بیشتر دانشآموزان فراهم شود.»