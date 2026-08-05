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آغاز ثبت‌نام متوسطه دوره دوم در اردبیل از ۱۷ مرداد

آغاز ثبت‌نام متوسطه دوره دوم در اردبیل از ۱۷ مرداد
کد خبر : 1822648
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سرپرست معاونت آموزش متوسطه استان، با تأکید بر اهمیت دقت در فرآیند ثبت‌نام، خاطرنشان کرد که این مرحله زیربنای اصلی برنامه‌ریزی‌های آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی و تأمین کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی جدید است.

به گزارش ایلنا، حسین محرمی با اشاره به نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم افزود: «این دانش‌آموزان پس از انجام مراحل الکترونیکی، باید مدارک خود را به‌صورت حضوری به مدرسه محل پذیرش تحویل دهند.» وی همچنین تأکید کرد که ثبت‌نام و سفارش کتاب برای دانش‌آموزان میان‌پایه و پایه دهم (در مدارس عادی، هنرستان‌ها و مدارس فنی‌وحرفه‌ای) باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه «سیدا» انجام شود.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه استان همچنین بر نقش کلیدی «هدایت تحصیلی» تأکید کرد و گفت: «هدف از این فرآیند، توسعه متوازن رشته‌ها و هدایت دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مورد نیاز استان از جمله ریاضی‌فیزیک، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش است تا علاوه بر ایجاد تعادل در ترکیب رشته‌ها، زمینه اشتغال‌پذیری بیشتر دانش‌آموزان فراهم شود.»

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