آغاز اجرای پروژه ساماندهی موزه خلخال و تکمیل فاز اداری نمایشگاهی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از آغاز اجرای پروژه ساماندهی موزه خلخال و تکمیل فاز اداری نمایشگاهی این مجموعه خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلیل جباری اظهار کرد: پروژه ساماندهی بنای تاریخی حمام نصر خلخال با کاربری موزه باستانشناسی و تکمیل فاز اداری نمایشگاهی جنب این بنای تاریخی آغاز شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: این پروژه با تامین اعتبار به مبلغ 4 میلیارد تومان آغاز شده و انتظار داریم در ادامه نیز با تامین اعتبارات مورد نیاز کل پروژه تا دهه فجر امسال به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی تاکید کرد: فاز اداری و نمایشگاهی جنب بنای تاریخی که از سالهای گذشته به صورت نیمهکاره باقی مانده بود در این پروژه احداث و با کاربری نمایشگاه صنایعدستی و بخش اداری مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
جباری ادامه داد: موزه خلخال در گذشته با توجه به مشکلات موجود از قبیل تامین نیرو و نیازمندی بنای تاریخی حمام نصر به ساماندهی، تعطیل شده بود و با آغاز این پروژه در ماههای آتی شاهد بازگشایی موزه خواهیم بود.