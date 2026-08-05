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آغاز اجرای پروژه ساماندهی موزه خلخال و تکمیل فاز اداری نمایشگاهی

آغاز اجرای پروژه ساماندهی موزه خلخال و تکمیل فاز اداری نمایشگاهی
کد خبر : 1822638
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از آغاز اجرای پروژه ساماندهی موزه خلخال و تکمیل فاز اداری نمایشگاهی این مجموعه خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلیل جباری اظهار کرد: پروژه ساماندهی بنای تاریخی حمام نصر خلخال با کاربری موزه باستان‌شناسی و تکمیل فاز اداری نمایشگاهی جنب این بنای تاریخی آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این پروژه با تامین اعتبار به مبلغ 4 میلیارد تومان آغاز شده و انتظار داریم در ادامه نیز با تامین اعتبارات مورد نیاز کل پروژه تا دهه فجر امسال به مرحله بهره‌برداری برسد.

 وی تاکید کرد: فاز اداری و نمایشگاهی جنب بنای تاریخی که از سال‌های گذشته به صورت نیمه‌کاره باقی مانده بود در این پروژه احداث و با کاربری نمایشگاه صنایع‌دستی و بخش اداری مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

جباری ادامه داد: موزه خلخال در گذشته با توجه به مشکلات موجود از قبیل تامین نیرو و نیازمندی بنای تاریخی حمام نصر به ساماندهی، تعطیل شده بود و با آغاز این پروژه در ماه‌های آتی شاهد بازگشایی موزه خواهیم بود.

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خبرنگار : نسرین آذرکیش
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