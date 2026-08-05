مچگیری تعزیرات از مشاوران املاک متخلف در اردبیل/ ۱۰ واحد صنفی زیر تیغ بازرسی رفتند
در پی افزایش شکایات مردمی و گزارشهای شهرداری اردبیل، تیمهای بازرسی تعزیرات حکومتی در یک عملیات ضربتی، ضمن رصد فعالیت مشاوران املاک، ۶ واحد صنفی را به دلیل تخلفات گسترده، پای میز محاکمه کشاندند.
به گزارش ایلنا، گشت مشترک شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان اردبیل در تازهترین اقدام نظارتی خود، صبح دوشنبه، ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، به سراغ مشاوران املاک در سطح شهر رفت.
این بازدید که با حضور نمایندگان ادارهکل راه و شهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک و سازمان صنعت، معدن و تجارت همراه بود، با هدف ساماندهی بازار مسکن و دفاع از حقوق شهروندان اجرایی شد.
علی رحیمیآذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل با اشاره به جزئیات این بازرسیها اظهار داشت: «در جریان بازرسی از ۱۰ واحد صنفی مشاور املاک که عمدتاً بر اساس گزارشهای واصله از شهرداری اردبیل صورت گرفت، برای ۶ واحد به دلیل احراز تخلفات صنفی، پرونده تعزیراتی تشکیل شد.»
وی در ادامه با برشمردن تخلفات کشف شده تصریح کرد: «عدم درج قیمت، خودداری از صدور فاکتور، گرانفروشی و نادیده گرفتن نظامات صنفی از جمله محورهای اصلی پروندههای تشکیلشده است که همگی در اولویت رسیدگی سریع قرار دارند.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان با تأکید بر اینکه این اقدامات جرقهای برای ایجاد شفافیت در بازار مسکن است، خاطرنشان کرد: «این گشتهای سیار بدون اغماض ادامه خواهد داشت. هدف ما از این نظارتهای مستمر، چیزی جز صیانت از حقوق شهروندان، برچیدن بساط سودجویی و الزام واحدهای صنفی به رعایت دقیق قوانین نیست.»