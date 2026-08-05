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سنگکِ ناسالم؛ نانوایی متخلف در سرعین پلمب شد

سنگکِ ناسالم؛ نانوایی متخلف در سرعین پلمب شد
کد خبر : 1822624
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در پی تشدید نظارت‌های مستمر کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرعین بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، یک واحد نانوایی سنگک‌پزی به دلیل تخلفات مکرر و عدم رعایت موازین بهداشتی، با دستور مراجع ذی‌صلاح پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

به گزارش ایلنا، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرعین در راستای اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، بازرسی‌های سرزده‌ای را از نانوایی‌های سطح شهر انجام دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این بازدیدهای نظارتی، یکی از نانوایی‌های سنگک‌پزی به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی، وضعیت نامطلوب محیط کار و بی‌توجهی به توصیه‌های قبلی بازرسان بهداشت، توسط تیم نظارتی پلمب شد.

این واحد صنفی به دلیل نقض ضوابط بهداشتی که مستقیماً با سلامت شهروندان و گردشگران در ارتباط است، با هدف حفظ امنیت غذایی پلمب شده و پرونده آن جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سرعین تأکید کردند که نظارت بر سلامت نان، به عنوان کالای اساسی سفره مردم، خط قرمز شبکه بهداشت است و با هرگونه واحد صنفی که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازد، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی خواهد شد.

از شهروندان و مسافران عزیز تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراتب را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بهداشتی (۱۹۰) گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری قرار گیرد.

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