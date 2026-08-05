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پایان سرقت‌های شبانه احشام در مازندران

پایان سرقت‌های شبانه احشام در مازندران
کد خبر : 1822619
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رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از انهدام باند حرفه‌ای سارقان احشام و دستگیری ۴ عضو این باند خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در مناطق مختلف استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت احشام را شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: متهمان با شناسایی دامداری‌ها و در ساعات پایانی شب، به صورت حرفه‌ای اقدام به سرقت می‌کردند که در تحقیقات انجام‌شده به سرقت ۱۵ رأس گاو و ۶۰ رأس گوسفند به ارزش تقریبی بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری، در حضور کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران صحنه‌های سرقت را بازسازی و شیوه ارتکاب جرائم خود را تشریح کردند.

سرهنگ خورشاد در پایان از دامداران خواست با تقویت حفاظت از دامداری‌ها، نصب دوربین‌های مداربسته و اعلام موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کنند.

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