پایان سرقتهای شبانه احشام در مازندران
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از انهدام باند حرفهای سارقان احشام و دستگیری ۴ عضو این باند خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در مناطق مختلف استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق شدند اعضای یک باند حرفهای سرقت احشام را شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: متهمان با شناسایی دامداریها و در ساعات پایانی شب، به صورت حرفهای اقدام به سرقت میکردند که در تحقیقات انجامشده به سرقت ۱۵ رأس گاو و ۶۰ رأس گوسفند به ارزش تقریبی بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.
وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری، در حضور کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران صحنههای سرقت را بازسازی و شیوه ارتکاب جرائم خود را تشریح کردند.
سرهنگ خورشاد در پایان از دامداران خواست با تقویت حفاظت از دامداریها، نصب دوربینهای مداربسته و اعلام موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کنند.