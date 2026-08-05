واژگونی پراید در محور پلدختر–خرمآباد ۲ کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: واژگونی پراید در محور پلدختر–خرمآباد ۲ کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، برابر اعلام پلیس راه، ساعت ۶ صبح امروز در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور پلدختر–خرمآباد (کیلومتر ۳۵، حدفاصل روستای زهراکار) بلافاصله عوامل پلیس راه، گشت انتظامی و دستگاههای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
در این سانحه، متأسفانه ۲ نفر در دم جان خود را از دست دادند و ۴ نفر دیگر مجروح شدند که پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیروهای امدادی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
برابر نظر کارشناسان پلیس راه، علت تامه این تصادف، خستگی و خوابآلودگی راننده اعلام شده است.
پلیس راه لرستان از رانندگان درخواست میکند پیش از آغاز سفر، استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، بدون هیچگونه تعلل در نزدیکترین محل امن توقف کرده و پس از رفع خستگی به مسیر خود ادامه دهند.
خوابآلودگی و خستگی از مهمترین عوامل وقوع تصادفات مرگبار جادهای است و تنها چند ثانیه غفلت میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی طولانیمدت و استراحت کافی، ضامن حفظ جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده است.