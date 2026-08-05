دستگیری اعضای باند حفاران غیرمجاز در شهرستان کازرون/ ناکامی سوداگران آثار تاریخی در سرمشهد

به گزارش ایلنا، حجت‌الله عطایی قراچه گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک گروهی از افراد در مناطق تاریخی شهرستان کازرون، بلافاصله یگان حفاظت این اداره با همکاری عوامل انتظامی کلانتری بخش، عملیات شناسایی و دستگیری متهمان را در دستور کار قرار داد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کازرون در ادامه افزود: با هماهنگی و دستورات قاطع دادستان و رئیس دادگستری بخش مربوطه، نیروهای یگان حفاظت در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند تعداد قابل‌توجهی از حفاران غیرمجاز را در حین انجام عملیات حفاری در شهر «غندجان» و ارتفاعات مشرف به منطقه تاریخی «سرمشهد» دستگیر کنند.

عطایی قراچه با اشاره به کشف ادوات و تجهیزات پیشرفته حفاری از این باند گفت: متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده اولیه، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند. همچنین تمامی ابزار و ادوات کشف‌شده که به‌منظور تخریب آثار تاریخی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گرفت، با دستور مقام قضایی توقیف شد.

وی ضمن قدردانی از هوشیاری مردم محلی و همکاری دستگاه قضایی و انتظامی، تأکید کرد: حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی که شناسنامه تاریخی این مرزوبوم است، خط قرمز ماست.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کازرون تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی به‌صورت شبانه‌روزی مناطق تاریخی را رصد می‌کنند و هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهد شد.

عطایی قراچه در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا حفاری غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی، مراتب را بلافاصله به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن از تاراج میراث گذشتگان جلوگیری شود.

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