رئیس پلیس راه مازندران خبر داد:
ترافیک پرحجم در محورهای ورودی مازندران/ بازگشت زائران اربعین به کشور
رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک پرحجم در محورهای ورودی کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و با اشاره به بازگشت گسترده زائران اربعین حسینی از کربلای معلی، بر ضرورت استراحت کافی رانندگان، تمرکز در حین رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث تأکید کرد.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: هماکنون تردد در محورهای مواصلاتی کندوان، هراز و سوادکوه در مسیرهای ورودی به استان پرحجم و روان است و در مسیرهای خروجی نیز ترافیک در وضعیت عادی قرار دارد.
وی با اشاره به بازگشت بخش زیادی از زائران و عزاداران اعزامی به مراسم اربعین حسینی از کربلای معلی افزود: با توجه به افزایش حجم تردد در جادههای کشور، رانندگان لازم است پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و در طول مسیر نیز با تمرکز کامل، توجه کافی به جلو و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنند.
سرهنگ عبادی گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.
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