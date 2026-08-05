هرس درختان بلوار آزادی برای افزایش ایمنی شهروندان انجام شد
معاون اجرایی و خدمات شهری منطقه یک شهرداری شیراز از اجرای عملیات هرس درختان بلوار آزادی با هدف حفظ سلامت درختان، افزایش ایمنی شهروندان و بهبود سیمای شهری خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود منفرد با اشاره به اهمیت نگهداری اصولی فضای سبز شهری اظهار کرد: هرس درختان علاوه بر حذف شاخههای خشک، آسیبدیده و آفتزده، به تقویت رشد درختان و افزایش شادابی و طراوت فضای سبز در فصل رشد کمک میکند.
وی افزود: در اجرای این عملیات، اصول فنی و استانداردهای لازم مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است ضمن حفظ پوشش سبز، دید مناسب برای علائم راهنمایی و رانندگی و همچنین روشنایی معابر تأمین شود.
معاون اجرایی و خدمات شهری منطقه یک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: برنامه هرس و بازپیرایی درختان بهصورت مستمر در معابر اصلی و فرعی شهر ادامه خواهد داشت.
منفرد همچنین از شهروندان خواست نظرات و پیشنهادهای خود درباره نگهداری و توسعه فضای سبز را با مدیریت شهری در میان بگذارند.