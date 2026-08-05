مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان خبر داد؛
تجهیز ۱۲ مرکز آموزشی با هدف تقویت زیرساختهای مهارتی در لرستان
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای لرستان از تجهیز ۱۲ مرکز آموزشی استان در سال گذشته با هدف تقویت زیرساختهای مهارتی و همسویی با نیازهای روز بازار کار خبر داد.
به گزارش ایلنا، الهبخش اداوی امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: تجهیز و ساماندهی ۱۲ مرکز آموزشی در سطح استان برای نخستینبار در لرستان طی سال گذشته گامی اساسی در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مهارتآموزی به شمار میرود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مطلوب زیرساختی در این حوزه افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته، بستر مناسبتری برای بهرهمندی جوانان، کارآموزان و متقاضیان مهارتآموزی در سطح استان فراهم شده است تا بتوانند با دسترسی به تجهیزات استاندارد، مهارتهای فنی مورد نیاز را فرا بگیرند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای لرستان، مهارتآموزی را کلید اصلی ورود جوانان به بازار کار دانست و تصریح کرد: با توجه به تغییرات شتابان اقتصادی و تحولات بازار کار، دورههای آموزشی باید بهطور مستمر بازنگری و بهروزرسانی شوند تا با نیازهای جامعه امروز همخوانی داشته باشند.
اداوی ادامه داد: امروزه آموزش در حوزههای نوین نظیر فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ از اینرو سیاست اصلی این ادارهکل، سوق دادن مراکز به سمت ارائه آموزشهای نوظهور و دانشبنیان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با ادامه این روند و تمرکز بر آموزشهای مهارتی تخصصی، به دنبال بسترسازی برای اشتغال پایدار جوانان و ورود نیروهای متخصص به بازار کار هستیم تا نقش موثری در رونق تولید و اقتصاد استان ایفا کنیم.