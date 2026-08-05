به گزارش ایلنا از گلستان، رضا حاجیلری، اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در جزیره آشوراده، جمعیت هلال‌احمر استان گلستان با به‌کارگیری بالگرد امدادی و تیم‌های عملیاتی شهرستان ترکمن، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول در عملیات مهار حریق حضور یافت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان با بیان اینکه بالگرد جمعیت هلال‌احمر نقش مهمی در پشتیبانی از عملیات اطفای حریق ایفا کرد، افزود: این بالگرد طی یک ساعت و ۳۰ دقیقه پرواز، در قالب چهار سورت عملیاتی، ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه آب انجام داد و در مجموع ۴۰ هزار لیتر آب را بر روی کانون‌های آتش تخلیه کرد تا روند مهار حریق با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: همزمان با عملیات هوایی، چهار تیم عملیاتی متشکل از ۱۲ نفر از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان ترکمن با دو دستگاه خودروی کمک‌دار هایلوکس در منطقه مستقر شدند و مسئولیت پشتیبانی زمینی، هماهنگی‌های عملیاتی، تأمین نیازهای لجستیکی و همراهی با نیروهای حاضر در صحنه را بر عهده داشتند.

حاجیلری با تأکید بر اینکه مأموریت جمعیت هلال‌احمر در این عملیات، پشتیبانی از نیروهای اطفاگر بود، خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی این جمعیت تا پایان عملیات و مهار کامل آتش، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول حضور داشتند و پشتیبانی‌های لازم را برای اجرای هرچه بهتر عملیات فراهم کردند.

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