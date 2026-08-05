به گزارش ایلنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال گفت: تدوین برنامه‌های عملیاتی، تکمیل زنجیره آموزش، اجرای طرح‌های نوآورانه و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و حفظ فرصت‌های شغلی موجود در استان کمک کند.

سعید بیاری با اشاره به اهمیت اشتغال در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و بر اساس دستور رئیس‌جمهور، در هر استان پنج قرارگاه تشکیل شده که یکی از آنها قرارگاه اشتغال و تأمین اجتماعی است و مدیریت این قرارگاه در فارس بر عهده اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار دارد.

وی افزود: عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال یکسان نبوده و در حالی که برخی دستگاه‌ها اقدامات مطلوبی داشته‌اند، عملکرد برخی دیگر نیازمند تقویت است؛ از این رو، هدف از برگزاری این نشست، ایجاد چارچوب مشخص و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌هاست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: گزارش برنامه‌های اشتغال باید در نشست آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شود و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند برنامه‌ها، اهداف و اقدامات ملی و استانی خود را برای سال جاری و سال ۱۴۰۵ به این اداره‌کل ارائه کنند.

تکمیل زنجیره آموزش برای اتصال مهارت به بازار کار

بیاری یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اشتغال را تکمیل زنجیره آموزش عنوان کرد و گفت: یکی از تأکیدات رئیس‌جمهور، تکمیل این زنجیره و شناسایی حلقه‌های مفقوده میان مراکز آموزشی و محیط کسب‌وکار است؛ چرا که وجود فارغ‌التحصیلان بیکار نشان‌دهنده خلأهایی در این مسیر است.

وی از اتصال کارگاه‌های کوچک به کارگاه‌های بزرگ، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی تعاونی‌ها، اجرای طرح یارانه دستمزد و طرح «هزار میدان، هزار بازار» به عنوان بخشی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام برد.

به گفته بیاری، در طرح یارانه دستمزد، ۳۵ درصد حقوق به مدت یک سال برای کارفرمایانی که زنان سرپرست خانوار را جذب کنند پرداخت می‌شود و برای به‌کارگیری افراد بهبودیافته از اعتیاد، زندانیان آزادشده و افراد تحت پوشش بهزیستی نیز ۲۵ درصد حقوق به مدت یک سال در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره طرح «هزار میدان، هزار بازار» گفت: در این طرح غرفه‌هایی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان ایجاد می‌شود و اقدامات قابل توجهی نیز در استان فارس در این زمینه انجام شده است.

اجرای طرح‌های جدید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به برنامه‌های ابتکاری استان گفت: اجرای طرح‌های هفت‌گانه اشتغال و مهارت‌آفرینی، اتصال فارغ‌التحصیلان فنی دانشگاه‌ها به پارک علم و فناوری، معرفی شیراز به عنوان کلانشهر کارآفرینی ایران، برگزاری دوره‌های دیجیتال مارکتینگ برای متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی، ایجاد دهکده مشاغل خانگی و تکمیل زنجیره آموزش از جمله این طرح‌هاست.

بیاری افزود: بر اساس یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، دانشجویان فنی از سال سوم تحصیل به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای متصل می‌شوند و برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی نیز دوره‌های کارورزی سه‌ماهه همراه با ماهانه ۲ میلیون تومان کمک‌هزینه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اشتغال افراد پس از پایان دوره و معافیت یک‌ساله کارفرمایان از پرداخت سهم ۲۳ درصدی بیمه اجباری تأمین اجتماعی از دیگر مشوق‌های این طرح است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس همچنین از راه‌اندازی نخستین مرکز آموزشی تخصصی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نیمه مرکزی و جنوب کشور در شیراز خبر داد و گفت: اجرای طرح «صندلی تجربه» نیز با هدف انتقال تجربیات کارآفرینان در استان آغاز شده و دوره‌ها و کارگاه‌های آن در حال برگزاری است.

فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها مانع تحقق اهداف اشتغال است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس نیز در این نشست، اشتغال را موضوعی فراتر از یک مسئله اقتصادی دانست.

ابوالفضل اژدری گفت: اشتغال امروز به یک مؤلفه اجتماعی، اقتصادی و چندبعدی تبدیل شده و فعالیت جداگانه دستگاه‌ها بدون هماهنگی با یکدیگر می‌تواند مانع تحقق اهداف تعیین‌شده شود.

وی افزود: فعالیت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها در حوزه اشتغال مشکلات متعددی ایجاد می‌کند و لازم است برنامه‌های ملی و استانی دستگاه‌ها در یک چارچوب مشترک تدوین شود.

اژدری از دستگاه‌های اجرایی خواست برنامه‌های ملی و استانی خود را در حوزه اشتغال تا اوایل هفته آینده به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارائه کنند تا تصویر جامع و تراز فعالیت‌های اشتغال استان فارس تدوین و برای ارائه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آماده شود.

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