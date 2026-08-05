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ماندگاری شرجی در خوزستان؛ شادگان با ۹۰ درصد رطوبت در صدر ایستاد

ماندگاری شرجی در خوزستان؛ شادگان با ۹۰ درصد رطوبت در صدر ایستاد
کد خبر : 1822583
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مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم استقرار جریانات مرطوب جنوبی در استان خبر داد و گفت: شادگان با ثبت ۹۰ درصد رطوبت، مرطوب‌ترین شهر خوزستان در شبانه‌روز گذشته بود و این شرایط تا اوایل هفته آینده در بسیاری از مناطق استان ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه‌زاری، امروز چهارشنبه اظهار کرد: بیشترین میزان رطوبت نسبی در ۲۴ ساعت گذشته در شادگان با ۹۰ درصد ثبت شده است.

همچنین میزان رطوبت در آبادان ۸۷ درصد، ماهشهر ۸۵ درصد، هندیجان ۷۹ درصد، ایستگاه کشاورزی اهواز ۷۴ درصد، هویزه ۷۱ درصد، رامشیر ۶۲ درصد، بستان ۶۱ درصد، گتوند ۶۰ درصد، شوش ۵۹ درصد و اهواز ۵۵ درصد گزارش شده است.

وی افزود: تا اوایل هفته آینده، جریانات جنوبی و مرطوب به‌ویژه در ساعات صبح و شامگاه موجب افزایش رطوبت، وقوع پدیده شرجی و شکل‌گیری مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خوزستان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران و زائران اربعین خواست با توجه به افزایش محسوس رطوبت و احساس گرمای بیشتر، از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و مصرف مایعات و رعایت توصیه‌های بهداشتی را در اولویت قرار دهند.

گفتنی است اداره‌کل هواشناسی خوزستان نیز با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای، رعدوبرق، وزش باد متوسط و تندبادهای لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر تا اواخر روز جمعه در ارتفاعات شمالی، شمال شرقی و شرقی استان هشدار داده است.

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