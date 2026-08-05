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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال جریمه قاچاقچی نفت‌ گاز در لرستان

۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال جریمه قاچاقچی نفت‌ گاز در لرستان
کد خبر : 1822582
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مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی ۴۳ هزار لیتر نفت‌گاز در این استان ۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال جریمه شد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز چهارشنبه چهاردهم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان پلدختر هنگام بازرسی از خودروهای عبوری در محور مواصلاتی، این میزان سوخت را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 

وی افزود: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر به پرونده قاچاق ۴۳ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال رسیدگی کرد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف قاچاق را محرز دانست و متخلف را به پرداخت ۶۳ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد و جریمه وصول شد. 

شاهی بیان کرد: شعبه براساس ماده ۱۴۸ تبصره یک قانون آیین دادرسی کیفری، از کامیون رفع توقیف و با اضافه شدن هزینه آزمایشات صورت گرفته در مجموع متخلف را به پرداخت ۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال جریمه کرد.

 

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