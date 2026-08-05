خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری سوداگر مرگ با نزدیک به ۶ کیلو هیروئین در مشکین شهر

دستگیری سوداگر مرگ با نزدیک به ۶ کیلو هیروئین در مشکین شهر
کد خبر : 1822577
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری سوداگر مرگ در عملیات هوشمندانه پلیس شهرستان مشگین شهر و کشف 5 کیلو و 800 گرم هروئین و 3 گرم حشیش خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار  عادل منیر در تشریح این خبر اظهار کرد:  در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز، پلیس شهرستان مشگین شهر با اشرافیت اطلاعاتی و در عملیات هوشمندانه پلیسی موفق به کشف 5 کیلو و 800 گرم هروئین و 3 گرم حشیش شدند.

وی با اشاره به اینکه کشفیات این عملیات در بازرسی از یک واحد گاوداری دریکی از  روستاهای  شهرستان مشگین شهر کشف شد؛ افزود: در رابطه با کشفیات به دست آمده یک سوداگر مرگ که در رابطه با تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت مجرمانه داشت؛ دستگیر و 2 دستگاه خودرو سواری ماکسیما و تیبا و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: در رابطه با کشفیات به دست آمده 2 نفر تحت تعقیب پلیس بوده؛ که تلاش برای دستگیری آنان به صورت ویژه در دستور کار پلیس است.

سردار منیر ضرورت مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پدیده شوم اعتیاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلفن های 110 و 130 پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر