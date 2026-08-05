دستگیری سوداگر مرگ با نزدیک به ۶ کیلو هیروئین در مشکین شهر

به گزارش ایلنا، سردار عادل منیر در تشریح این خبر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز، پلیس شهرستان مشگین شهر با اشرافیت اطلاعاتی و در عملیات هوشمندانه پلیسی موفق به کشف 5 کیلو و 800 گرم هروئین و 3 گرم حشیش شدند.

وی با اشاره به اینکه کشفیات این عملیات در بازرسی از یک واحد گاوداری دریکی از روستاهای شهرستان مشگین شهر کشف شد؛ افزود: در رابطه با کشفیات به دست آمده یک سوداگر مرگ که در رابطه با تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت مجرمانه داشت؛ دستگیر و 2 دستگاه خودرو سواری ماکسیما و تیبا و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: در رابطه با کشفیات به دست آمده 2 نفر تحت تعقیب پلیس بوده؛ که تلاش برای دستگیری آنان به صورت ویژه در دستور کار پلیس است.

سردار منیر ضرورت مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پدیده شوم اعتیاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلفن های 110 و 130 پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ است.

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