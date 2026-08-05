کشف 58 میلیاردی دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در اردبیل

به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی در رابطه با این موضوع اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با استخراج گرهای رمز ارز (ماینر) قاچاق و جمع آوری مزارع و اماکن غیرمجاز را همزمان با سراسر کشور و با همکاری عملیاتی یگان های انتظامی و حضور 15 تیم از اداره برق اجرا کردند.

وی با اشاره به انجام 125 مورد بازدید در اجرای این طرح افزود: با اجرای این طرح 38 دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) قاچاق کشف؛ که کارشناسان ارزش کشفیات را 58 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با اجرای این طرح 2 امکنه پلمب، 2 نفر دستگیر و 2 فقره پرونده جهت رسیدگی قانونی تشکیل شد.

سردار تقوی با تاکید بر ایفای نقش مسئولانه و متعهدانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور تصریح کرد: تلفن 110 مرکز فوریتی های پلیسی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با قاچاق کالا و ارز و فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان است.

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