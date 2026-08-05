کشف 58 میلیاردی دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در اردبیل
فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف 38 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش 58 میلیارد ریال در قالب اجرای طرح مقابله با استخراج گرهای رمز ارز قاچاق و جمع آوری مزارع و اماکن غیرمجاز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی در رابطه با این موضوع اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با استخراج گرهای رمز ارز (ماینر) قاچاق و جمع آوری مزارع و اماکن غیرمجاز را همزمان با سراسر کشور و با همکاری عملیاتی یگان های انتظامی و حضور 15 تیم از اداره برق اجرا کردند.
وی با اشاره به انجام 125 مورد بازدید در اجرای این طرح افزود: با اجرای این طرح 38 دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) قاچاق کشف؛ که کارشناسان ارزش کشفیات را 58 میلیارد ریال برآورد کرده اند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با اجرای این طرح 2 امکنه پلمب، 2 نفر دستگیر و 2 فقره پرونده جهت رسیدگی قانونی تشکیل شد.
سردار تقوی با تاکید بر ایفای نقش مسئولانه و متعهدانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور تصریح کرد: تلفن 110 مرکز فوریتی های پلیسی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با قاچاق کالا و ارز و فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان است.