ثبت رکورد جابهجایی بیش از ۱.۲ میلیون زائر با ناوگان حملونقل اربعین شهرداری شیراز
قرارگاه حملونقل مرزی اربعین شهرداری شیراز با بهکارگیری ۱۲۶ دستگاه اتوبوس، انتقال روزانه ۸۵ هزار زائر و کاهش زمان انتظار مسافران به کمتر از ۴۰ ثانیه، یکی از عملیاتهای کمنظیر خدمترسانی به زائران اربعین را در مرز شلمچه رقم زد.
به گزارش ایلنا، کمیته حملونقل ستاد اربعین شهرداری شیراز در قالب قرارگاه حملونقل مرزی اربعین در شلمچه، با حضور شبانهروزی نیروهای ناوگان حملونقل عمومی، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر را در مسیر پارکینگها تا پایانه مرزی جابهجا کرد.
این عملیات با هدف تسهیل تردد زائران و کاهش زمان انتظار در مرز شلمچه انجام شد و ناوگان حملونقل شیراز در کنار شهرداریهای شهرکرد، یزد، آبادان، خرمشهر و بندرماهشهر به خدمترسانی پرداخت.
حسین صفری، فرمانده قرارگاه مرکزی حملونقل زائران، با اشاره به فعالیت این قرارگاه اظهار کرد: همگرایی شهرداریهای شیراز، شهرکرد، یزد، آبادان، خرمشهر و بندرماهشهر با محوریت شهرداری شیراز، زمینه بهکارگیری ۱۲۶ دستگاه اتوبوس را فراهم کرد.
وی افزود: این ناوگان در سه نوبت کاری و با متوسط بیش از یکهزار و ۸۰۰ سرویس روزانه فعالیت کرد و توانست در هر ۲۴ ساعت حدود ۸۵ هزار زائر را جابهجا کند.
صفری ادامه داد: با اجرای این طرح، زمان انتظار مسافران به کمتر از ۴۰ ثانیه رسید و کیفیت ناوگان، سرمایش مناسب و نظم پایانهها از مهمترین ویژگیهای این عملیات بود.
تقدیر استانداری خوزستان از ناوگان شیراز
ولیالله حیاتی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خوزستان نیز در بازدید میدانی از موکب حضرت احمدبنموسی(ع) در شلمچه، از عملکرد خادمان شهرداری شیراز تقدیر کرد.
وی با اشاره به اهمیت مرز شلمچه بهعنوان یکی از گذرگاههای پرتردد کشور، حضور منظم ناوگان حملونقل شیراز را در روانسازی تردد زائران مؤثر دانست و گفت: این حضور مستمر در مسیر پارکینگها تا پایانه مرزی، نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور و ایجاد آرامش برای زائران داشت.
حیاتی ثبت این رکورد را نشانه آمادگی عملیاتی و اهتمام مدیریت شهری شیراز، بهعنوان سومین حرم اهلبیت(ع)، در خدمترسانی به زائران اربعین عنوان کرد.
عملیات حملونقل اربعین در شلمچه با وجود شرایط امنیتی و حجم بالای تردد، بهصورت شبانهروزی ادامه یافت و نیروهای ناوگان حملونقل عمومی شیراز در کنار دیگر مجموعههای حاضر، مسئولیت انتقال زائران از پارکینگها به پایانه مرزی را بر عهده داشتند.
بر اساس این گزارش، جابهجایی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر، انجام بیش از یکهزار و ۸۰۰ سرویس روزانه و انتقال روزانه ۸۵ هزار نفر، از مهمترین دستاوردهای قرارگاه حملونقل مرزی اربعین در شلمچه بوده است.