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جهشی بزرگ در انرژی سبز؛ مجوز احداث نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی خورشیدی در چهارمحال‌ و بختیاری نهایی شد

جهشی بزرگ در انرژی سبز؛ مجوز احداث نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی خورشیدی در چهارمحال‌ و بختیاری نهایی شد
کد خبر : 1822526
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مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌ و بختیاری از موافقت کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی با احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه در شهرستان بروجن، خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: جلسه کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای بررسی پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه در شهرستان بروجن که در حال حاضر بزرگتربن نیروگاه خورشیدی استان محسوب می‌شود برگزار شد.

وی افزود: در این نشست که با حضور کارشناسان حفاظت محیط‌زیست استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی و …. تشکیل شد، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کریمی بیان کرد: نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر جزو اولویت‌های اول سازمان حفاظت محیط‌زیست است و در راستای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار آلاینده‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست تسهیل‌گری ویژه‌ای برای توسعه طرح‌های نیروگاه خورشیدی دارد و تمام ظرفیت خود را برای حمایت از این گونه طرح‌ها و اجرای هر چه سریعتر آنها بکار خواهد گرفت.

وی گفت: در پایان این جلسه و پس از طرح دیدگاه‌ها و ارائه نظرات کارشناسی، در چارچوب آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌های مشمول، با احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه موافقت شد.

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