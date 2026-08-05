مهار آتشسوزی در انجیرستانهای پلنگان نیریز / سهلانگاری، ۱.۳ میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت
مسئول واحد مخاطرات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیریز گفت: سهلانگاری در سوزاندن بقایای گیاهی، موجب وقوع آتشسوزی در ۸.۵ هکتار از انجیرستانهای منطقه پلنگان شد و حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خسارت به باغداران وارد کرد.
به گزارش ایلنا، زهره صداقتکیش افزود: این حریق با حضور و همکاری باغداران، نیروهای آتشنشانی و اداره کل منابع طبیعی مهار شد و از گسترش آن به سایر باغها جلوگیری به عمل آمد.
وی اظهارکرد: بررسیها نشان میدهد وجود جادههای دسترسی، دیوارهای سنگچین و وجین علفهای هرز زیر سایهانداز درختان، نقش مؤثری در کنترل آتش و کاهش میزان خسارت داشته و از آسیب گسترده به درختان جلوگیری کرده است.
مسئول واحد مخاطرات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نیریز با هشدار نسبت به پیامدهای آتشزدن بقایای گیاهی تأکیدکرد: بر اساس ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده ۲۰ قانون هوای پاک، آتشزدن بقایای گیاهی در مزارع و باغهای واقع در محدوده جنگلها بدون مجوز و نظارت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، ممنوع است.
این کارشناس مسئول تصریحکرد: همچنین افرادی که بر اثر بیمبالاتی، باعث ایجاد آتشسوزی در جنگلها و مراتع شوند، مطابق قانون به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
صداقتکیش از باغداران خواست که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، از هرگونه آتشزدن بقایای گیاهی خودداری کنند و در صورت نیاز، این اقدام را تنها با هماهنگی و زیرنظر دستگاههای مربوط، انجام دهند.