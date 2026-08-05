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وزیر بهداشت از زحمات کادر درمان در زمان حمله موشکی آمریکا به لامرد تجلیل کرد

وزیر بهداشت از زحمات کادر درمان در زمان حمله موشکی آمریکا به لامرد تجلیل کرد
کد خبر : 1822515
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به شهرستان لامرد، با حضور در بیمارستان لامرد از تلاش‌های کادر درمان در زمان حمله موشکی آمریکا به لامرد تجلیل کرد.

به گزارش ایلنا از لامرد، وزیر بهداشت با اشاره به حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان لامرد، گفت: این حمله ناجوانمردانه خسارات سنگینی به مردم منطقه وارد کرد و از کودک دو ساله تا کارکنان مراکز ورزشی در این حادثه به شهادت رسیدند.

وی با قدردانی از کادر درمان بیمارستان لامرد افزود: در زمان وقوع حادثه، ده‌ها مجروح به صورت همزمان به بیمارستان منتقل شدند و پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی با تلاش شبانه‌روزی خدمات ارزشمندی به مصدومان ارائه کردند. حضور امروز ما نیز برای خداقوت به همکاران و بررسی کمبودها و نیازهای حوزه سلامت است.

*وزیر بهداشت با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف درمانی شهرستان اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های درمانی از جمله بخش قلب و مرکز شیمی‌درمانی و همچنین رفع مشکلات و کمبودهای موجود در بیمارستان های لامرد و اشکنان در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد و هر جا امکان حمایت و کمک وجود داشته باشد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.*

وی همچنین از بیمارستان شهر مهر بازدید کرد و گفت: این بیمارستان با ۳۲ تخت فعال، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات درمانی دارد، اما ضریب اشغال تخت‌های آن مطلوب نیست. مشکلات این مرکز با مسئولان بیمارستان بررسی شد و تأمین متخصص بیهوشی به صورت دائم و رفع سایر نیازهای درمانی از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت برای افزایش بهره‌وری و فعال‌تر شدن این بیمارستان خواهد بود.

وزیر بهداشت تأکید کرد: افزایش ضریب اشغال تخت‌های بیمارستان مهر و ارتقای خدمات درمانی، زمینه خودگردانی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم منطقه را فراهم خواهد کرد.

 

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خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
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