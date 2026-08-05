وزیر بهداشت از زحمات کادر درمان در زمان حمله موشکی آمریکا به لامرد تجلیل کرد

به گزارش ایلنا از لامرد، وزیر بهداشت با اشاره به حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان لامرد، گفت: این حمله ناجوانمردانه خسارات سنگینی به مردم منطقه وارد کرد و از کودک دو ساله تا کارکنان مراکز ورزشی در این حادثه به شهادت رسیدند.

وی با قدردانی از کادر درمان بیمارستان لامرد افزود: در زمان وقوع حادثه، ده‌ها مجروح به صورت همزمان به بیمارستان منتقل شدند و پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز درمانی با تلاش شبانه‌روزی خدمات ارزشمندی به مصدومان ارائه کردند. حضور امروز ما نیز برای خداقوت به همکاران و بررسی کمبودها و نیازهای حوزه سلامت است.

*وزیر بهداشت با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف درمانی شهرستان اظهار داشت: تکمیل پروژه‌های درمانی از جمله بخش قلب و مرکز شیمی‌درمانی و همچنین رفع مشکلات و کمبودهای موجود در بیمارستان های لامرد و اشکنان در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد و هر جا امکان حمایت و کمک وجود داشته باشد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.*

وی همچنین از بیمارستان شهر مهر بازدید کرد و گفت: این بیمارستان با ۳۲ تخت فعال، ظرفیت مناسبی برای ارائه خدمات درمانی دارد، اما ضریب اشغال تخت‌های آن مطلوب نیست. مشکلات این مرکز با مسئولان بیمارستان بررسی شد و تأمین متخصص بیهوشی به صورت دائم و رفع سایر نیازهای درمانی از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت برای افزایش بهره‌وری و فعال‌تر شدن این بیمارستان خواهد بود.

وزیر بهداشت تأکید کرد: افزایش ضریب اشغال تخت‌های بیمارستان مهر و ارتقای خدمات درمانی، زمینه خودگردانی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم منطقه را فراهم خواهد کرد.

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