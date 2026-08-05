زلزله ۳.۸ ریشتری اوز فارس را لرزاند

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه ساعت ۳:۵۵:۰۳ بامداد در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زلزله در مختصات جغرافیایی ۵۴.۰۸ طول شرقی و ۲۷.۸۱ عرض شمالی ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در ۹ کیلومتری اوز، ۱۷ کیلومتری گراش و ۲۹ کیلومتری لار در استان فارس رخ داده است.

بندرعباس با فاصله ۲۲۷ کیلومتری و شیراز با فاصله ۲۵۱ کیلومتری، نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون این زمین‌لرزه اعلام شده‌اند.

در گزارش اولیه، جزئیاتی درباره خسارت یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

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