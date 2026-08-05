زلزله ۳.۸ ریشتری اوز فارس را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر بامداد امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه حوالی اوز در استان فارس را لرزاند.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری، این زمینلرزه ساعت ۳:۵۵:۰۳ بامداد در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
کانون این زلزله در مختصات جغرافیایی ۵۴.۰۸ طول شرقی و ۲۷.۸۱ عرض شمالی ثبت شده است.
این زمینلرزه در ۹ کیلومتری اوز، ۱۷ کیلومتری گراش و ۲۹ کیلومتری لار در استان فارس رخ داده است.
بندرعباس با فاصله ۲۲۷ کیلومتری و شیراز با فاصله ۲۵۱ کیلومتری، نزدیکترین مراکز استان به کانون این زمینلرزه اعلام شدهاند.
در گزارش اولیه، جزئیاتی درباره خسارت یا تلفات احتمالی این زمینلرزه اعلام نشده است.