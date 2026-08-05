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پیدا شدن پیکر فرد مفقودی در روستای کوهستانی مریجان محور هراز

پیدا شدن پیکر فرد مفقودی در روستای کوهستانی مریجان محور هراز
کد خبر : 1822509
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پیکر فرد مفقودشده در روستای کوهستانی مریجان آمل پس از دو روز جست‌وجوی نیروهای هلال‌احمر و تیم‌های امدادی در منطقه جنگلی پیدا شد. به گفته مدیر عامل هلال‌احمر مازندران، این فرد بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخته بود.

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی، مدیرعامل هلال‌احمر استان، از پیدا شدن پیکر فرد مفقودی در روستای کوهستانی مریجان از توابع بخش لاریجان آمل خبر داد.

وی گفت: در پی دریافت گزارش مفقود شدن یک فرد در روز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، با هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان رینه به منطقه اعزام شد و عملیات جست‌وجو آغاز گردید.

به گفته فخاری اشرفی، عملیات جست‌وجو در روز نخست با مشارکت نجاتگران هلال‌احمر و نیروهای محلی تا ساعات پایانی ادامه یافت، اما به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، فرد مفقودشده پیدا نشد. در دومین روز، تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان، تیم پهپادی و دو تیم آنست (سگ‌های زنده‌یاب) برای ادامه عملیات به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران افزود: پس از ساعت‌ها جست‌وجوی میدانی، پیکر فرد مفقودی که بر اثر سقوط از ارتفاع حدود ۲۰۰ متری در منطقه جنگلی جان خود را از دست داده بود، توسط افراد بومی شناسایی شد. نجاتگران پس از دسترسی به محل، عملیات تثبیت و انتقال پیکر را انجام داده و آن را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل دادند.

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