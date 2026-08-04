استاندار اصفهان:
شهرک تخصصی پوشاک اصفهان تا سه سال آینده به بهرهبرداری میرسد
استاندار اصفهان با تأکید بر تسریع در اجرای شهرک تخصصی پوشاک، کیف و کفش استان از هدفگذاری برای بهرهبرداری کامل این مجموعه تا سه سال آینده خبر داد و گفت: تعیین تکلیف متقاضیان، اهلیت سنجی و برنامهریزی برای واگذاری زمینها باید تا پایان شهریورماه امسال انجام شود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد روز سهشنبه در دیدار با اعضای کمیته مشورتی شهرک پوشاک اصفهان اظهار داشت: جلسات کمیته مشورتی این شهرک باید به صورت مستمر و بدون وقفه برگزار شود تا هیچ مانع اداری در مسیر پیشرفت طرح ایجاد نشود.
وی افزود: در فرآیند واگذاری زمینهای کارگاهی و صنفی، احراز اهلیت واقعی تولیدکنندگان یک اصل اساسی است و این اراضی باید تنها به فعالان واقعی، توانمند و دلسوز صنعت پوشاک، کیف و کفش واگذار شود.
جمالینژاد تصریح کرد: تا پایان شهریورماه باید تثبیت نهایی تقاضاها، بررسی درخواستها و برنامهریزی واگذاریها انجام شود، زیرا هدف قطعی مدیریت استان، بهرهبرداری کامل از شهرک تخصصی پوشاک، کیف و کفش در مدت زمانی کمتر از سه سال است.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه صنعت پوشاک استان بر هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع، تسریع در اجرای زیرساختها و آغاز هرچه سریعتر ساخت واحدهای تولیدی تأکید کرد.