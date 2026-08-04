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کشف انبار خشکبار احتکار شده در بندر انزلی

کشف انبار خشکبار احتکار شده در بندر انزلی
کد خبر : 1822355
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فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی از کشف انبار خشکبار احتکار شده به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی و در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر قابل توجهی انواع خشکبار در یک انبار، رسیدگی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران آگاهی پس از تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، باهماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبار مقدار قابل توجهی خشکبار که مدارک قانونی و مجوز‌های لازم را نداشت ، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: متهم ۳۹ ساله پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ امیر وهاب زاده با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران کالا، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در خصوص نگهداری و دپوی کالا‌های غیرمجاز را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

 

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