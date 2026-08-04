«لبخند تندرستی»؛ پویشی برای حمایت از درمان مددجویان بهزیستی مازندران

به گزارش ایلنا، رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اهمیت حمایت از سلامت جامعه هدف بهزیستی اظهار کرد: هزینه‌های درمان برای برخی از مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش، به‌ویژه در مواردی که بخشی از هزینه‌ها تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار نمی‌گیرد، می‌تواند به یک دغدغه جدی تبدیل شود. از این رو، پویش «لبخند تندرستی» با هدف تأمین منابع و امکانات مورد نیاز برای حمایت از این افراد اجرا می‌شود.

وی افزود: این پویش در کنار حمایت از هزینه‌های درمانی، با رویکرد پیشگیری از تشدید بیماری و معلولیت دنبال می‌شود تا با فراهم شدن امکان دسترسی به‌موقع به خدمات و مراقبت‌های مورد نیاز، از افزایش مشکلات درمانی و هزینه‌های ناشی از آن جلوگیری شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران با دعوت از خیران، نیکوکاران، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و عموم مردم برای همراهی با این پویش گفت: مشارکت هر فرد و مجموعه در این طرح می‌تواند بخشی از دغدغه درمان یک خانواده را کاهش دهد و زمینه دسترسی یک مددجو به خدمات مورد نیاز را فراهم کند.

رحمانی با بیان اینکه هدف‌گذاری این پویش، تأمین منابع و امکانات برای حداقل ۵۰ درصد از نیازمندان واجد شرایط تحت پوشش بهزیستی مازندران است، خاطرنشان کرد: همراهی مردم و خیران در حوزه سلامت، تنها یک کمک مالی نیست. بلکه اقدامی مؤثر برای حفظ سلامت، پیشگیری از تشدید بیماری و حمایت از کرامت و کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی است.

وی ادامه داد: امیدواریم با مشارکت خیرخواهانه مردم و ظرفیت‌های اجتماعی استان، بتوانیم بخشی از هزینه‌های درمانی مددجویان را پوشش داده و فرصت بیشتری برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های مورد نیاز آنان فراهم کنیم.

پویش «لبخند تندرستی» از ۱۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در استان مازندران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق شماره حساب :۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ و یا شماره کارت :۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام «مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران» در این پویش همراه شوند.

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