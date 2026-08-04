استاندار فارس:
پیادهروی جاماندگان اربعین، تجلی پیوند عمیق فرهنگ ایرانی با آموزههای دینی است
استاندار فارس، با تأکید بر جایگاه جهانی پیادهروی اربعین، این مراسم را یکی از بزرگترین اجتماعات انسانی جهان دانست که فراتر از مرزهای کشور، توانسته است مخاطبان مسلمان و حتی غیرمسلمان را به سوی خود جذب کند.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین در شیراز که از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی، شاهچراغ(ع) برگزار شد، با اشاره به ریشههای فرهنگی این مراسم، گفت: اربعین عاشورا با فرهنگ اصیل ایرانی عجین شده است و این پیوند عمیق، نشاندهنده تداوم حیات این آیین در قلب ملتهاست.
استاندار فارس با تأکید بر نقش خانوادهها در انتقال ارزشها افزود: آموزش آموزههای دینی و بهویژه فرهنگ کربلا و اربعین به فرزندان، باعث نهادینه شدن این ارزش معنوی در نسلهای مختلف شده است.
وی با اشاره به جایگاه جهانی این آیین پیادهروی افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر، راهپیمایی اربعین به یکی از بزرگترین اجتماعات جهان تبدیل شده است؛ به گونهای که هم کشورهای مسلمان و هم کشورهای غیرمسلمان از برکات و پیامهای این حرکت عظیم بهرهمند میشوند.
امیری با بیان اینکه پیمودن مسیر کربلا برای همه مقدور نیست، با اشاره به جایگاه جاماندگان اربعین گفت: کسانی که به دلیل محدودیتها قادر به سفر به کربلا نیستند، با پاسداشت عشق و علاقه به اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا، در سراسر کشور و بهویژه در استان فارس، به عنوان جاماندگان اربعین حرکت میکنند.
استاندار فارس با اشاره به افتخار میزبانی استان فارس و شهر شیراز از امامزادههای واجبالتعظیم، از جمله حضرت احمد بن موسی (ع) و حضرت علاءالدین حسین (ع)، گفت: مشاهده عشق و ارادتی که مردم شریف شیراز در مسیر حرکت از میدان امام حسین (ع) به سوی حرم مطهر شاهچراغ از خود نشان میدهند، ثابت میکند که پس از ۱۴۰۰ سال، این مراسم همچنان با همان شکوه و اصالت در جریان است.
آیین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) صبح امروز با حضور مدیران و مسئولان استانی و عاشقان اهل بیت (علیهمالسلام) از میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر احمدی و محمدی برگزار شد.