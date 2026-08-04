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معاون استاندار قزوین:

تأمین برق واحدهای تولیدی اولویت شرکت توزیع برق قزوین شود

تأمین برق واحدهای تولیدی اولویت شرکت توزیع برق قزوین شود
کد خبر : 1822314
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معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: از تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین انتظار می‌رود با هماهنگی کامل، تامین انرژی صنایع اولویت‌دار را در اولویت برنامه‌های عملیاتی خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  محمدرضا صفی‌خانی ظهر امروز در جلسه کمیته انرژی استان با اشاره به نقش حیاتی تامین پایدار حامل‌های انرژی در حفظ تولید و اشتغال گفت: حمایت از بخش تولید و جلوگیری از توقف چرخ‌های صنعت، خط قرمز ما در مدیریت انرژی است.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های فصل اوج مصرف، برنامه‌ریزی‌های دقیقی با مشارکت شرکت‌های خدمات‌رسان و نمایندگان صنایع تدوین شده است تا ضمن مدیریت بهینه مصرف کمترین آسیب به خطوط تولید واحدهای صنعتی و کشاورزی استان وارد شود.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: از تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین انتظار می‌رود با هماهنگی کامل، تامین انرژی صنایع اولویت‌دار را در اولویت برنامه‌های عملیاتی خود قرار دهند.

 

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