به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: این اقدام پس از پیگیری‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس، بررسی‌های کارشناسی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب در مراجع قانونی انجام شده و گامی مؤثر در تقویت حفاظت و مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی استان است.

لیلا تاج‌گردون اظهار کرد: قرار گرفتن آسپاس و جورجور در فهرست تالاب‌های تحت حفاظت، امکان برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای حفاظت، پایش، احیا و مدیریت این زیست‌بوم‌ها را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت تالاب‌ها در حفظ تنوع زیستی، تغذیه آبخوان‌ها، کنترل سیلاب، تعدیل شرایط اقلیمی و کاهش آثار خشکسالی افزود: ثبت این دو تالاب، ظرفیت‌های قانونی بیشتری برای تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریتی، پایش مستمر، شناسایی و کنترل تهدیدها و جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، تشکل‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی ایجاد می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس تأکید کرد: حفاظت از تالاب‌ها مسئولیتی فرابخشی است و استمرار این روند نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و حمایت رسانه‌ها برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی است.

بر اساس اصلاحات انجام‌شده در آیین‌نامه هیئت وزیران مربوط به تالاب‌ها، نام تالاب آسپاس در شهرستان اقلید و تالاب جورجور در بخش علامرودشت شهرستان لامرد نیز در فهرست تالاب‌های تحت حفاظت استان فارس قرار گرفته است.

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