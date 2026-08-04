با ثبت تالابهای آسپاس و جورجور؛
شمار تالابهای تحت حفاظت فارس به ۱۶ تالاب رسید
با ثبت تالابهای آسپاس و جورجور در فهرست تالابهای تحت حفاظت، شمار تالابهای تحت مدیریت ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس از ۱۴ به ۱۶ تالاب افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: این اقدام پس از پیگیریهای ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس، بررسیهای کارشناسی معاونت محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب در مراجع قانونی انجام شده و گامی مؤثر در تقویت حفاظت و مدیریت زیستبومهای تالابی استان است.
لیلا تاجگردون اظهار کرد: قرار گرفتن آسپاس و جورجور در فهرست تالابهای تحت حفاظت، امکان برنامهریزی منسجمتر برای حفاظت، پایش، احیا و مدیریت این زیستبومها را فراهم میکند.
وی با اشاره به اهمیت تالابها در حفظ تنوع زیستی، تغذیه آبخوانها، کنترل سیلاب، تعدیل شرایط اقلیمی و کاهش آثار خشکسالی افزود: ثبت این دو تالاب، ظرفیتهای قانونی بیشتری برای تدوین و اجرای برنامههای مدیریتی، پایش مستمر، شناسایی و کنترل تهدیدها و جلب مشارکت دستگاههای اجرایی، مراکز علمی، تشکلهای مردمنهاد و جوامع محلی ایجاد میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس تأکید کرد: حفاظت از تالابها مسئولیتی فرابخشی است و استمرار این روند نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، مشارکت مردم و حمایت رسانهها برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی است.
بر اساس اصلاحات انجامشده در آییننامه هیئت وزیران مربوط به تالابها، نام تالاب آسپاس در شهرستان اقلید و تالاب جورجور در بخش علامرودشت شهرستان لامرد نیز در فهرست تالابهای تحت حفاظت استان فارس قرار گرفته است.