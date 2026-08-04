رئیس پلیس راه مازندران:
ترافیک محورهای کندوان، هراز و سوادکوه سنگین است/ اجرای محدودیتهای یکطرفه برای تخلیه بار ترافیکی
رئیس پلیس راه مازندران از سنگینی ترافیک در محورهای ورودی استان خبر داد و گفت: برای مدیریت تردد و تخلیه بار ترافیکی، محدودیتهای یکطرفه در محورهای کندوان و هراز در حال اجراست.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: هماکنون وضعیت ترافیک در محورهای ورودی استان شامل کندوان، هراز و سوادکوه سنگین است.
وی افزود: از ساعت ۹ صبح امروز، مسیر شمال به جنوب محور کندوان از محدوده خروجی مرزنآباد مسدود شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، از حدود ساعت ۱۱ نیز تردد در این محور از محدوده پل زنگوله به سمت شمال به صورت یکطرفه اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین با اشاره به وضعیت محور هراز گفت: در این محور نیز بهمنظور روانسازی تردد، محدودیت یکطرفه مقطعی و کوتاهمدت در محدودههای گزنگ، سپاهسد و پلیسراه اعمال میشود.
عبادی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.