اعطای 45 میلیارد تومان وام مکانیزاسیون کشاورزی در مرحله تشکیل پرونده مانده است

به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با اشاره به روند اجرای خط 14 مکانیزاسیون اظهار کرد: در قالب 11 میز خدمت مشترک با بانک کشاورزی، تاکنون 32 پرونده برای دریافت تسهیلات مکانیزاسیون به ارزش 450 میلیارد ریال تشکیل شده که بیانگر استقبال گسترده بهره‌برداران از این طرح حمایتی است.

وی افزود: تاکنون 6 فقره تسهیلات به مبلغ 50 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده و بررسی و پرداخت سایر پرونده‌ها نیز با همکاری بانک کشاورزی در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با تأکید بر نقش مکانیزاسیون در توسعه بخش کشاورزی تصریح کرد: تسهیلات خط 14 برای خرید انواع تراکتور، کمباین، ادوات کشاورزی و ژنراتور اختصاص یافته و نقش مؤثری در نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرعت انجام عملیات زراعی و ارتقای بهره‌وری مزارع دارد.

خیرخواه خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با برگزاری میزهای خدمت، تسهیل فرآیند تشکیل پرونده و تعامل مستمر با بانک کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون و حمایت از بهره‌برداران را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و تحقق کشاورزی پایدار در شهرستان فراهم شود.

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