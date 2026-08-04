خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیأت وزیران وضعیت قانونی دو تالاب «دهنو» و «بالا قولی» در چهارمحال‌وبختیاری را تعیین کرد

هیأت وزیران وضعیت قانونی دو تالاب «دهنو» و «بالا قولی» در چهارمحال‌وبختیاری را تعیین کرد
کد خبر : 1822227
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از تصویب و تعیین وضعیت قانونی دو عرصه تالابی «دهنو» در شهرستان بروجن و «بالا قولی» در شهرستان کیار در جلسه هیأت وزیران خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: با پیگیری‌های مستمر این اداره‌کل و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، دو عرصه ارزشمند تالابی شامل «تالاب دهنو» واقع در شهرستان بروجن و «تالاب بالا قولی» در شهرستان کیار، در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید و وضعیت قانونی آن‌ها تعیین شد.

وی گفت: با احتساب این دو عرصه جدید، مجموع تالاب‌های تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری به ۹ عرصه تالابی افزایش یافته است.

کریمی بیان کرد: تالاب‌ها به عنوان اکوسیستم‌های حساس، نقش حیاتی در تعادل اکولوژیک، حفظ تنوع زیستی، تصفیه آب و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی ایفا می‌کنند و تصویب این موارد، گامی اساسی در جهت تقویت ضوابط حفاظتی، مدیریت یکپارچه منابع آبی و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در این عرصه‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: با رسمی شدن جایگاه قانونی این تالاب‌ها، برنامه‌های جامع مدیریتی و حفاظتی بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین و اجرایی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: نظارت دقیق بر حریم این تالاب‌ها و بهره‌برداری خردمندانه از منابع، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برای حفاظت پایدار از این زیست‌بوم‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل