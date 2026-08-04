به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: با پیگیری‌های مستمر این اداره‌کل و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، دو عرصه ارزشمند تالابی شامل «تالاب دهنو» واقع در شهرستان بروجن و «تالاب بالا قولی» در شهرستان کیار، در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید و وضعیت قانونی آن‌ها تعیین شد.

وی گفت: با احتساب این دو عرصه جدید، مجموع تالاب‌های تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری به ۹ عرصه تالابی افزایش یافته است.

کریمی بیان کرد: تالاب‌ها به عنوان اکوسیستم‌های حساس، نقش حیاتی در تعادل اکولوژیک، حفظ تنوع زیستی، تصفیه آب و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی ایفا می‌کنند و تصویب این موارد، گامی اساسی در جهت تقویت ضوابط حفاظتی، مدیریت یکپارچه منابع آبی و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در این عرصه‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: با رسمی شدن جایگاه قانونی این تالاب‌ها، برنامه‌های جامع مدیریتی و حفاظتی بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین و اجرایی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: نظارت دقیق بر حریم این تالاب‌ها و بهره‌برداری خردمندانه از منابع، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برای حفاظت پایدار از این زیست‌بوم‌ها خواهد بود.

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