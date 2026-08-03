خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار خوسف خبر داد:

جان باختن یک کارگر در حادثه معدن قلعه‌زری شهرستان خوسف

جان باختن یک کارگر در حادثه معدن قلعه‌زری شهرستان خوسف
کد خبر : 1822217
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی به وقوع یک فقره حادثه کارگری در یکی از معادن استان اشاره کرده و گفت: بر اثر حادثه‌ای که در معدن قلعه‌زری این شهرستان اتفاق افتاد، یک کارگر جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، مسعود قلی‌زاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این حادثه در یکی از تونل‌های معدن قلعه‌زری اتفاق افتاده و یک کارگر حین انجام کار بین مینی‌لودر و واگن حمل مواد معدنی گرفتار شده و جان باخته است.

وی به علت وقوع این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است. اما بر اساس بررسی‌های اولیه این حادثه بر اثر بی‌احتیاطی یکی از کارکنان معدن رخ داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل