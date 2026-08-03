فرماندار خوسف خبر داد:
جان باختن یک کارگر در حادثه معدن قلعهزری شهرستان خوسف
فرماندار شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی به وقوع یک فقره حادثه کارگری در یکی از معادن استان اشاره کرده و گفت: بر اثر حادثهای که در معدن قلعهزری این شهرستان اتفاق افتاد، یک کارگر جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، مسعود قلیزاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این حادثه در یکی از تونلهای معدن قلعهزری اتفاق افتاده و یک کارگر حین انجام کار بین مینیلودر و واگن حمل مواد معدنی گرفتار شده و جان باخته است.
وی به علت وقوع این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است. اما بر اساس بررسیهای اولیه این حادثه بر اثر بیاحتیاطی یکی از کارکنان معدن رخ داده است.