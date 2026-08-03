به گزارش ایلنا، مسعود قلی‌زاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این حادثه در یکی از تونل‌های معدن قلعه‌زری اتفاق افتاده و یک کارگر حین انجام کار بین مینی‌لودر و واگن حمل مواد معدنی گرفتار شده و جان باخته است.

وی به علت وقوع این حادثه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است. اما بر اساس بررسی‌های اولیه این حادثه بر اثر بی‌احتیاطی یکی از کارکنان معدن رخ داده است.

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