به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید مصطفی جعفری با اشاره به تصمیم امروز هیات‌مدیره و اعضای ستاد بزرگداشت روز خبرنگار این نهاد صنفی اعلام کرد: با تصویب هیات ‌مدیره خانه مطبوعات استان و در راستای ساماندهی امور و تایید ستاد بزرگداشت روز خبرنگار، از این پس ملاک رسمی و معیار انحصاری برای دعوت از فعالان رسانه‌ای در کلیه برنامه‌ها و نشست‌های خبری، صرفاً سامانه جامع رسانه‌های کشور (ای‌رسانه) خواهد بود.

وی افزود: این تصمیم راهبردی با هدف شفاف‌سازی و استانداردسازی فرآیند شناسایی خبرنگاران و فعالان حوزه خبر اتخاذ شده است. بر این اساس، خانه مطبوعات استان قزوین در نظر دارد با تکیه بر اطلاعات و اسناد ثبت‌شده در سامانه(ای‌رسانه)، ضمن تکریم فعالان واقعی و دارای مجوز، بستر مناسب‌تری را برای تعاملات حرفه‌ای میان اهالی رسانه و نهادهای دولتی و عمومی فراهم آورد.

رئیس خانه مطبوعات استان یادآور شد: از تمامی همکاران رسانه‌ای اعم از مدیران مسئول و فعالان رسانه‌ای در سطح استان تقاضا می‌شود جهت بهره‌مندی از خدمات صنفی و دریافت دعوت‌نامه‌های رسمی برنامه‌های پیش‌رو، نسبت به بررسی و تکمیل مدارک خود در #بخش_خبرنگاران سامانه مذکور اقدام نمایند.

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