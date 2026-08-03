رئیس خانه مطبوعات استان قزوین خبر داد:
سامانه جامع رسانهها ملاک رسمی دعوت به مراسم روز خبرنگار
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین گفت: از این پس ملاک رسمی و معیار انحصاری برای دعوت از فعالان رسانهای در کلیه برنامهها و نشستهای خبری، صرفاً سامانه جامع رسانههای کشور (ایرسانه) خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید مصطفی جعفری با اشاره به تصمیم امروز هیاتمدیره و اعضای ستاد بزرگداشت روز خبرنگار این نهاد صنفی اعلام کرد: با تصویب هیات مدیره خانه مطبوعات استان و در راستای ساماندهی امور و تایید ستاد بزرگداشت روز خبرنگار، از این پس ملاک رسمی و معیار انحصاری برای دعوت از فعالان رسانهای در کلیه برنامهها و نشستهای خبری، صرفاً سامانه جامع رسانههای کشور (ایرسانه) خواهد بود.
وی افزود: این تصمیم راهبردی با هدف شفافسازی و استانداردسازی فرآیند شناسایی خبرنگاران و فعالان حوزه خبر اتخاذ شده است. بر این اساس، خانه مطبوعات استان قزوین در نظر دارد با تکیه بر اطلاعات و اسناد ثبتشده در سامانه(ایرسانه)، ضمن تکریم فعالان واقعی و دارای مجوز، بستر مناسبتری را برای تعاملات حرفهای میان اهالی رسانه و نهادهای دولتی و عمومی فراهم آورد.
رئیس خانه مطبوعات استان یادآور شد: از تمامی همکاران رسانهای اعم از مدیران مسئول و فعالان رسانهای در سطح استان تقاضا میشود جهت بهرهمندی از خدمات صنفی و دریافت دعوتنامههای رسمی برنامههای پیشرو، نسبت به بررسی و تکمیل مدارک خود در #بخش_خبرنگاران سامانه مذکور اقدام نمایند.