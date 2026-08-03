به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه استان قزوین در کانون توجه ورزش کشور و موفقیت‌های چشمگیر ورزشکاران قزوینی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، خواستار حمایت‌های ویژه و متمایز وزارت ورزش از این قهرمانان شد.

وی تأکید کرد: ورزشکاران قزوین همواره در خط مقدم افتخارآفرینی برای کشور بوده‌اند و وظیفه ما در مدیریت استان، ایجاد بستری است که این استعدادها نه تنها حفظ، بلکه در سطح جهانی پرورش یابند. حمایت از این ظرفیت‌های انسانی، سرمایه‌گذاری مستقیم بر روی اعتبار ورزشی کشور است.

استاندار قزوین با تمرکز بر حوزه زیرساخت‌ها، بر لزوم بازنگری در وضعیت امکانات ورزشی استان و حمایت حداکثری از جوانان تأکید کرد و افزود: با نگاهی به ظرفیت‌های بالقوه موجود، آینده ورزش در قزوین می‌تواند بسیار درخشان باشد؛ مشروط بر اینکه در حوزه زیرساخت‌های ورزشی، با برنامه‌ریزی دقیق و تخصصی، خلأهای موجود پوشش داده شود.

نوذری افزود: در قزوین به دنبال توسعه زیرساخت‌های مدرن و استاندارد هستیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های آماری و جغرافیایی استان برای تبدیل شدن به قطب ورزشی منطقه بهره‌برداری کنیم.

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