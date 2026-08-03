یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور اراک به قم

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی وانت‌نیسان در محور مواصلاتی اراک به قم محدوده بعد از شهر جدید امیرکبیر، به مرکز ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد. در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی و چگونگی فرایند امدادرسانی به آنها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این حادثه رانندگی در ابتدا 2 مصدوم برجای گذاشته بود و کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات تخصصی اولیه پیش‌بیمارستانی، 2 مصدوم حادثه را به مرکز درمانی منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: متأسفانه یکی از مصدومین که راننده 47 ساله خودروی وانت‌نیسان بود، پس از انتقال به مرکز درمانی به دلیل وضعیت وخیمی که بر اثر شدت جراحات وارد شده داشت، جان باخت.

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