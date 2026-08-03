رئیس اورژانس استان خبر داد:
یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور اراک به قم
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی وانتنیسان در محور مواصلاتی اراک به قم محدوده بعد از شهر جدید امیرکبیر، یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی وانتنیسان در محور مواصلاتی اراک به قم محدوده بعد از شهر جدید امیرکبیر، به مرکز ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد. در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی به وضعیت حادثهدیدگان این سانحه رانندگی و چگونگی فرایند امدادرسانی به آنها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این حادثه رانندگی در ابتدا 2 مصدوم برجای گذاشته بود و کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات تخصصی اولیه پیشبیمارستانی، 2 مصدوم حادثه را به مرکز درمانی منتقل کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: متأسفانه یکی از مصدومین که راننده 47 ساله خودروی وانتنیسان بود، پس از انتقال به مرکز درمانی به دلیل وضعیت وخیمی که بر اثر شدت جراحات وارد شده داشت، جان باخت.