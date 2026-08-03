سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:
تمدید خودکار مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی تا پایان آذر ۱۴۰۵
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از تمدید خودکار مجوزهای تردد خودروهای پلاک این منطقه تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد که تا این تاریخ نیازی به مراجعه حضوری مالکین این خودروها به مرکز شمارهگذاری خودرو نیست.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، مهدی کاظمیان ضمن عذرخواهی از مالکین خودروهای پلاک منطقه آزاد که تراکم جمعیت روزهای اخیر در مرکز شمارهگذاری خودرو مشکلاتی در فرآیند خدمترسانی به این عزیزان ایجاد کرده بود، عنوان کرد: در راستای تکریم و رفاه حال مالکان خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی و تسهیل خدمات و فرآیند اداری، اعتبار مجوز تردد سالانه تمامی این خودروها به صورت خودکار تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
وی با بیان اینکه با توجه به این تصمیم سازمان تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۵ نیازی به مراجعه حضوری مالکین محترم خودرهای پلاک منطقه به مرکز شمارهگذاری خودرو جهت تمدید اعتبار مجوز تردد سالانه این خودروها نیست، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن تلاش جهت رفع نواقص و ارتقای کیفیت ارائه خدمات، در حال پیگیری برای بهینهسازی زیرساختهاست.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل و سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به هوشمندسازی خدمات حوزه خودرویی سازمان، تصریح کرد: سازمان همواره در تلاش است تا با بهرهگیری از زیرساختهای الکترونیکی و کاهش تشریفات اداری، خدمات بهینهتری را به ساکنان محدوده منطقه آزاد انزلی، هماستانیهای عزیز و فعالان اقتصادی ارائه دهد.