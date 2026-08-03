18 مصدوم دستاورد 3 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه گفت: وقوع 3 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی این شهرستان در بازه زمانی 24 ساعات گذشته، 18 مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری افزود: نخستین حادثه رانندگی بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در اتوبان ساوه به تهران محدوده نرسیده به پرندک اتفاق افتاد و 5 مصدوم برجای گذاشت. پس از اعلام گزارش این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس 115، تیمهای عملیاتی فوریتهای پزشکی به محل اعزام شدند.
وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی و ارزیابی اولیه، 4 مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل شدند و یک مصدوم نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی رضایت شخصی از ادامه انتقال به بیمارستان خودداری کرد.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: دومین سانحه بر اثر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خاور، در اتوبان همدان مسیر منتهی به ساوه محدوده 4 کیلومتری پس از سیلوی گندم اتفاق افتاد.
ابرهدری تصریح کرد: بر اثر وقوع این حادثه رانندگی 6 نفر مصدوم شدند. در این راستا کارشناسان و تکنسینهای فوریتهای پزشکی پس از حضور در صحنه حادثه و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، هر 6 مصدوم این حادثه را رانندگی برای دریافت مراقبتهای تخصصی به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل کردند.
وی بیان داشت: سومین حادثه رانندگی بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در اتوبان همدان مسیر ساوه و زیر پل راهآهن اتفاق افتاد و 7 نفر مصدوم شدند. نیروهای اورژانس پس از حضور در محل حادثه و ارائه اقدامات اولیه درمانی، هر 7 مصدوم را برای درمان به بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه منتقل کردند.